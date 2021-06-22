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Общество

Компьютерная академия «ШАГ» откроется в Пскове в августе

23.06.2021 09:00|ПсковКомментариев: 1

Компьютерная академия «ШАГ» откроется в Пскове в августе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии.

«Получить востребованную профессию за короткий срок (от 1 года до 2,5 лет) - вполне реально! Поиск работы, самореализация, финансовая независимость, желание дать детям широкие возможности для будущего — вот, что приводит людей всех возрастов в академию "ШАГ"», - подчеркнули в образовательной организации.

Что предлагает компьютерная академия «ШАГ» в Пскове?

«"ШАГ" — это уникальное учебное заведение, построенное на принципах образования будущего. Здесь нет лишних предметов — только то, что пригодится для работы, учебы или бизнеса. Мы внимательно анализируем требования рынка к сотрудникам, работаем профориентационно с детьми и родителями и включаем в программу обучения только актуальные знания», - рассказал генеральный директор академии по России Павел Специан.

Компьютерная академия «ШАГ» работает в 22 странах мира, поэтому и качество, и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра. В программу обучения входят авторизованные курсы от ведущих мировых компаний — Microsoft, Cisco, Autodesk, что позволяет получить международные сертификаты еще в процессе обучения. А по его окончании выпускникам вручают диплом международного образца.

Сейчас псковичам доступны обучающие курсы по таким специальностям, как разработка программного обеспечения, компьютерная графика и дизайн, интернет-маркетинг и многое другое. 

Также при компьютерной академии «ШАГ» работает «Малая компьютерная академия» для детей 7-14 лет, учебная программа, которая была признана лучшей в мире в номинации «Создание человеческого потенциала» на международном саммите ООН в Женеве.

Увидеть, в каких условиях проходит обучение, и пообщаться с преподавателями можно на мастер-классе, где дети познакомятся с разными IT-дисциплинами, а родители узнают об основных образовательных программах и перспективах, которые появятся у ребенка в недалеком будущем.

«И для того, чтобы одними из первых попасть на это мероприятие, просим заполнить на сайте академии специальную форму: «Привет, Псков!». Как только "ШАГ" откроет свои двери для посетителей, мы обязательно пригласим вас в гости. До скорых встреч!» - добавили в академии.

Компьютерная академия «ШАГ» расположена в Пскове по адресу: Рижский проспект, д. 16, 2 этаж, помещения 217, 218. Контактная информация: +7 921-00-44-007 (приемная), pskov@itstep.org, официальный сайт: www.pskov.itstep.org.

Теги: #детские лагеря #курсы программирования #профессиональное компьютерное образование #IT образование #образование для детей
Источник: Псковская Лента Новостей
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