Общество

В МЧС назвали наиболее частые причины несчастных случаев на реках и озерах

В связи с участившимися несчастными случаями сотрудники управления МЧС России по Псковской области напомнили псковичам о правилах безопасного поведения на воде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС по Псковской области, категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «Купание запрещено!».

«С наступлением теплой погоды вода в реках и озерах начинает прогреваться, и все больше людей стремятся провести время у водоемов. Вода - добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольствия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время она не терпит легкомысленности и является источником повышенной опасности», - отметили в управлении МЧС.

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По словам спасателей, основная причина несчастных случаев при купании - недооценка опасности и неумение выходить из опасной ситуации. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике. Причиной трагедии нередко становятся состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств и прыжки с высоты.

Также важно правильно выбрать место купания, добавили сотрудники МЧС. Самое безопасное - это официально допущенный к эксплуатации пляж. Там всегда дежурят спасатели и медработники. Но даже на официальном пляже важно учитывать правила поведения на воде. Так, нельзя купаться в судоходных местах, то есть там, где передвигаются маломерные суда, прогулочные катера, баржи и гребные лодки – можно получить травму от столкновения. Также вблизи них возникают различные водовороты, волны и течения. Не подплывайте к ним даже когда они стоят, предостерегают сотрудники МЧС.

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«Недавний случай столкновения человека с маломерным судном произошел в Пскове в районе Ольгинского моста на реке Великой вне пляжа. Это говорит о том, что как купающимся, так и водителям маломерных судов надо быть предельно внимательными и соблюдать все правила безопасности на воде», - прокомментировали в МЧС.

Спасатели акцентировали внимание на еще одном важном правиле - нельзя заплывать за буйки. Буйки расставлены совсем не для красоты. Заплыть за буйки - это то же самое, что выскочить на дорогу в неположенном месте. Дело в том, что за буйками судоводители не столь внимательны и передвигаются на больших скоростях. Также буйками отмечают безопасную для купания глубину.

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В ведомстве особое внимание обратили на запрет плавать на надувных матрасах или камерах - они предназначены для загорания на берегу. Надувное средство вызывает ложное чувство безопасности, ведь порой его используют люди, которые в принципе слабо держатся на воде, и, пользуясь таким средством, они отплывают далеко от берега. Случаи, когда человека на надувном матрасе сильным ветром или течением уносило далеко от берега, происходят регулярно.

«Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду», - подчеркнули сотрудники МЧС.