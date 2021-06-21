Общество

Андрей Турчак: В дни тяжелых испытаний наш народ показал несгибаемую волю к победе

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия Андрей Турчак в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе в Москве.

«22 июня - трагическая дата в жизни нашей страны. Ровно 80 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война, которой суждено было стать самым страшным испытанием в нашей истории. Она принесла с собой смерть и боль, разрушения и голод. Но в дни тяжелых испытаний наш народ показал железную, несгибаемую волю к победе, бесчисленные примеры мужества, героизма и самопожертвования, боевые и трудовые подвиги на фронте и в тылу», - написал Андрей Турчак в своем инстаграм-аккаунте.

«Наша страна шла к Великой Победе долгие 1418 дней. За нее была заплачена страшная, непомерно высокая цена. Погибли десятки миллионов наших солдат, офицеров, мирных жителей. В День памяти и скорби мы отдаем дань памяти всем, кто погиб в Великую Отечественную войну на поле боя, в концлагерях, осажденных и оккупированных городах и поселках. Мужчинам и женщинам, детям и старикам. Миллионам тех, кто мог бы жить, если бы не война, - подчеркнул первый вице-спикер СФ. - Сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписать историю той войны, поменять местами палачей и жертв, героев и предателей, особенно важно помнить, кто и какой ценой спас мир от угрозы нацизма. Важно помнить, чтобы такое больше никогда не могло повториться вновь».

В церемонии возложения цветов к Вечному огню на Поклонной горе приняли участие председатель СФ Валентина Матвиенко, ее первый заместитель Андрей Яцкин и вице-спикеры Юрий Воробьев, Николай Журавлев, Галина Карелова и Константин Косачев.