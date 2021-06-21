Общество

В День памяти и скорби в Пскове возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Торжественно-траурное мероприятие состоялось у Могилы Неизвестного солдата в Пскове 22 июня — в День памяти и скорби. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Церемония началась с заупокойной литии в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Литию совершил клирик воинского храма святого благоверного князя Александра Невского иерей Михаил Аршанов.

Затем участники церемонии почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.

В траурном мероприятии приняли участие глава администрации Пскова Александр Братчиков, его заместитель Александр Коновалов, глава города Елена Полонская, ее заместитель Владимир Воробьев, представители Псковского городского Совета ветеранов и Совета ветеранов 76-ой гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии, ветераны.