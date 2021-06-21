Общество

Псковский губернатор дал поручения по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 22 июня, в ходе визита в Островский район посетил мемориальный комплекс «Линия Сталина» регионального Военно-исторического музея-заповедника. Глава региона вместе с председателем областного Собрания Александром Котовым и другими официальными лицами ознакомился с действующей экспозицией, осмотрел военный дот и принял участие в открытии новой музейной площадки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Там представлены военная техника и машины послевоенного периода, вооружение и его фрагменты. Кроме того, в экспозиции размещены личные предметы погибших бойцов, обнаруженные при поисковых мероприятиях, предметы обихода населения близлежащих деревень. Подробно об экспонатах рассказал директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство и сотрудников музея за восстановление предметов истории, сохранение памяти о тяжелейших военных годах, героизме бойцов. «Большая работа проведена», - отметил Михаил Ведерников и предложил добавить в экспозиции интерактивный сегмент.

В ходе визита в музей Петр Гринчук презентовал гостям книгу «Островское направление. Июнь 1941 года» и передал экземпляры издания в администрацию региона и Псковское областное Собрание депутатов. В издании представлены фронтовые документы о боях на территории современного Островского района в июне-июле 1941 года, фотографии бойцов, воспоминания участников и очевидцев событий начала войны.

Материал собран из рассекреченных архивных фондов, фондов музея-заповедника, личных архивов островичей. Всего издано 90 экземпляров книги.

Губернатор отметил, что эта книга должна обязательно появиться на полках городских и школьных библиотек и выразил готовность оказать содействие в издании дополнительных экземпляров в твердом переплете. Инициативу поддержал и спикер регионального парламента Александр Котов. Михаил Ведерников в качестве ответного жеста вручил директору музея книгу «Без срока давности».

После общения с руководством музея глава региона анонсировал ряд поручений органам исполнительной власти в части оказания поддержки в развитии мемориального комплекса. Они касаются приведения в порядок дороги к музею, расширения зоны парковки, сооружения площадки для расположения авиаэкспонатов и организации входного комплекса. Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева отметила, что решение ряда вопросов возможно в рамках региональных и государственных программ, а также участия в конкурсе президентских грантов.