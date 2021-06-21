Общество

Псковские курсанты оказали правовую помощь заключенным

Правовую помощь осужденным ИК-3 оказали представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Псковской области.

Курсанты юридической клиники проконсультировали осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №3, по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также помогли составить исковые заявления.

Заседание юрклиники прошло под председательством старшего преподавателя кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Владимира Шаповалова. В ходе работы обратившиеся получили разъяснения по вопросам, связанным с трудовым и бытовым устройством после освобождения, а также порядком обращения в органы государственной власти.

Между УФСИН России по Псковской области и юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России налажено взаимодействие, которое на протяжении нескольких лет показывает свою эффективность. Представители юридической клиники на постоянной основе посещают исправительные учреждения региона. Таким образом, осужденным предоставляется возможность разрешить наиболее сложные юридические моменты, отметили в ведомстве.