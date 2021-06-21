Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
«Зенча» идем на завод
Сохраним планету вместе
Профсоюзный акцент
Ужин на свежем воздухе
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
чем занять ребенка летом
 
 
 
ещё Общество 21.06.2021 23:051 75 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области 22.06.2021 20:335 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 22.06.2021 20:280 Псковские курсанты оказали правовую помощь заключенным 22.06.2021 20:031 Завод «Псков-Полимер» приостанавливает работу из-за аномальной жары 22.06.2021 19:200 Квадрокоптер заказали для нужд госорганов Псковской области 22.06.2021 18:270 Псковичи зажгли свечи в память о жертвах войны
 
 
 
Самое популярное 20.06.2021 22:2725 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 16.06.2021 13:232 Псковского предпринимателя похитили ради выкупа 17.06.2021 14:144 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 15.06.2021 15:512 Аномальная жара ожидается в Псковской области 18.06.2021 10:236 В Псковской области увеличивается число заболевших коронавирусом в сутки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковские курсанты оказали правовую помощь заключенным

22.06.2021 20:28|ПсковКомментариев: 0

Правовую помощь осужденным ИК-3 оказали представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Псковской области.

Курсанты юридической клиники проконсультировали осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №3, по вопросам в сфере уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, гражданского и гражданско-процессуального права, а также помогли составить исковые заявления.

Заседание юрклиники прошло под председательством старшего преподавателя кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Владимира Шаповалова. В ходе работы обратившиеся получили разъяснения по вопросам, связанным с трудовым и бытовым устройством после освобождения, а также порядком обращения в органы государственной власти.

Между УФСИН России по Псковской области и юридической клиникой Псковского филиала Академии ФСИН России налажено взаимодействие, которое на протяжении нескольких лет показывает свою эффективность. Представители юридической клиники на постоянной основе посещают исправительные учреждения региона. Таким образом, осужденным предоставляется возможность разрешить наиболее сложные юридические моменты, отметили в ведомстве.

Теги: #курсанты #ФСИН #юридическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 203 человека
22.06.2021, 21:060 Два автомобиля сгорели в Псковской области из-за короткого замыкания 22.06.2021, 20:540 Обычаи и традиции сето изучили в детском лагере в Сигово 22.06.2021, 20:336 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 22.06.2021, 20:280 Псковские курсанты оказали правовую помощь заключенным
22.06.2021, 20:160 Железная дорога принесла бюджету Псковской области почти 240 миллионов рублей 22.06.2021, 20:031 Завод «Псков-Полимер» приостанавливает работу из-за аномальной жары 22.06.2021, 19:550 Себежский суд назначил иностранцу штраф за незаконное пересечение границы 22.06.2021, 19:380 В Палкинском районе идут активные дорожные работы по нацпроекту
22.06.2021, 19:200 Квадрокоптер заказали для нужд госорганов Псковской области 22.06.2021, 19:000 В ПТС опровергли мнение, что показатели общедомовых счетчиков специально держатся в тайне 22.06.2021, 18:450 Аркадий Мурылев заявил о давлении таможенных органов на бизнес 22.06.2021, 18:270 Псковичи зажгли свечи в память о жертвах войны
22.06.2021, 18:140 Псковичи могут представить идеи для бизнеса на международном слете 22.06.2021, 18:0010 Дмитрий Песков заявил о неминуемой дискриминации непривившихся 22.06.2021, 17:500 Росреестр разработал методические рекомендации для граждан по «гаражной амнистии» 22.06.2021, 17:370 «Акваполис» и гипермаркет DOMMO предлагают товары для дачного сезона
22.06.2021, 17:2710 Ограничения из-за распространения COVID-19 в Псковской области продлят до 31 июля 22.06.2021, 17:036 Продажу алкоголя предложили запретить во всех районах Псковской области 26 июня 22.06.2021, 16:593 Сговор на торгах по поставке ФАПов в Псковской области подтвержден в апелляции 22.06.2021, 16:580 Утвержден план подготовки и проведения выборов Псковского областного Собрания 7-го созыва
22.06.2021, 16:564 Александр Котов призвал разобраться с юридической стороной обязательной вакцинации 22.06.2021, 16:514 В Пскове «сухой закон» продлится два дня, в Псковском районе – три 22.06.2021, 16:460 Алексей Севастьянов об итогах работы регионального парламента VI созыва 22.06.2021, 16:351 Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса
22.06.2021, 16:310 В Пскове супруги потратили чужие деньги и стали фигурантами уголовного дела 22.06.2021, 16:240 Названы районы Псковской области с низкими темпами вакцинации от COVID-19 22.06.2021, 16:200 В Псковских теплосетях заявили, что стараются дружить с управляющими компаниями 22.06.2021, 16:167 Непривитым от COVID-19 могут запретить выезжать из Псковской области в командировки
22.06.2021, 16:068 Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации 22.06.2021, 16:001 Псковский губернатор призвал усилить контроль за соблюдением ковид-ограничений в поездах 22.06.2021, 15:540 Операция «Курорт» стартовала в Псковской области 22.06.2021, 15:5215 Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО
22.06.2021, 15:490 Участники шоу аэростатов в Великих Луках отправили более 2000 посланий в разные страны мира 22.06.2021, 15:480 2 млн рублей направят на увеличение мощности кислородной станции в псковской инфекционке 22.06.2021, 15:400 Автомобиль под управлением пьяной женщины перевернулся в Псковском районе 22.06.2021, 15:380 Суд не нашел оснований признавать незаконной победу на аукционе по капремонту моста в Пскове
22.06.2021, 15:330 «Родник с зеленкой» появился в Великих Луках 22.06.2021, 15:310 Продолжаются поиски утонувшего человека в Новоржевском районе 22.06.2021, 15:170 СберБанк отметил рост кредитования по программе «Семейная ипотека» 22.06.2021, 15:160 Пять первичек псковской «Единой России» стали победителями конкурса общественно значимых проектов
22.06.2021, 15:160 Реплика Донецкого: Обкакались, и норм 22.06.2021, 15:060 Алексей Севастьянов о псковском футболе: Надо возвращать утраченные позиции 22.06.2021, 15:000 Продолжаются судебные слушания по уголовному делу в отношении экс-руководителя «Моглино» 22.06.2021, 14:590 В МЧС назвали наиболее частые причины несчастных случаев на реках и озерах
22.06.2021, 14:440 В День памяти и скорби в Пскове возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2021, 14:410 «Эхономика» с инженером службы энергосбыта Псковских теплосетей. ВИДЕО 22.06.2021, 14:390 Псковский губернатор дал поручения по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» 22.06.2021, 14:320 Женщина погибла при пожаре в Порхове
22.06.2021, 14:284 Андрей Турчак: В дни тяжелых испытаний наш народ показал несгибаемую волю к победе 22.06.2021, 14:270 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове 22.06.2021, 14:050 Великолучанки вернулись с медалями с кубка России по стрельбе 22.06.2021, 13:520 Отстранение непривитых сотрудников от работы противоречит Трудовому кодексу — Николай Рассадин
22.06.2021, 13:440 Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове 22.06.2021, 13:400 Псковичей предупредили о жаре до 36 градусов и грозе 22.06.2021, 13:270 «Горводоканал» приглашает на работу новых сотрудников 22.06.2021, 13:166 Алексей Севастьянов призвал псковичей привиться от коронавируса
22.06.2021, 13:140 Траурный митинг прошел на «Линии Сталина» в Псковской области 22.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с инженером службы энергосбыта Псковских теплосетей 22.06.2021, 13:000 Псковские росгвардейцы почтили память жертв Великой Отечественной войны 22.06.2021, 12:521 Улицы Пскова адаптируют для инвалидов по нацпроекту
22.06.2021, 12:443 В Псковской области за сутки два ребенка выпали из окон 22.06.2021, 12:410 Экоцентр может появиться в Псковской области 22.06.2021, 12:400 Более 100 проверок оружия провели в Псковской области за неделю 22.06.2021, 12:400 Автобус «Псков – Великие Луки» будет курсировать ежедневно
22.06.2021, 12:177 Псковичам расскажут, как бюджетно путешествовать по США 22.06.2021, 12:090 В Пскове открылась площадка для любителей истории и моделирования 22.06.2021, 11:584 Виктора Почернина предложили наградить медалью «За заслуги перед Псковом» 22.06.2021, 11:560 «Эхономика»: Псковские теплосети ответят на самые популярные вопросы горожан
22.06.2021, 11:470 В псковском облизбиркоме начал работу информационно-справочный центр 22.06.2021, 11:440 Более двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию 22.06.2021, 11:411 ПЛН-ТВ: Разное ли образование в сельской и городской школе? 22.06.2021, 11:330 Россияне начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции
22.06.2021, 11:212 Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до 446 22.06.2021, 11:191 Большинство читателей ПЛН заявили, что не болеют за сборную лентяев-миллионеров 22.06.2021, 11:110 Мошенники убедили псковича перевести им более миллиона рублей 22.06.2021, 11:061 Пенсионерка попала под колеса автомобиля в Великих Луках
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.