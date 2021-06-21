Общество

Псковичи могут подать заявку на конкурс проектов «Городские интонации»

Ведется прием заявок на первый Всероссийский молодежный конкурс медиапроектов в сфере урбанистики «Городские интонации». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках конкурса студенты и выпускники вузов и ссузов из всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет могут подготовить медиапроекты, способствующие развитию и популяризации темы городской среды. Организаторами выступают Минстрой России и Общероссийская организация «Городские реновации», информационный партнер конкурса — АНО «Национальные приоритеты».

Цель конкурса — развитие средних и малых городов России через поддержку инициатив молодежи по созданию и продвижению новых урбанмедиа, которые, в свою очередь, призваны «оживить» городскую жизнь и привлечь внимание жителей к собственным городам, их проблемам и победам.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин отметил, что национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется для всех жителей страны. Поэтому очень важно, чтобы как можно больше человек знали о появлении в их городах новых благоустроенных пространств, общественной инфраструктуры, проведении значимых городских событий, а главное — о возможностях для участия в процессах развития родного города.

Организаторы конкурса ждут современных новаторских идей и форматов, которые они вместе с партнерами планируют реализовать.

«Реализуя проекты по формированию комфортной городской среды, мы видим, что все больше городов, в первую очередь малых, используют возможности в сфере коммуникаций — заводят интересные социальные сети, создают сайты, приложения. Активно используются элементы геймификации при подготовке к конкурсу малых городов и исторических поселений. Несомненно, основные держатели креативных идей — молодежь. Мы решили поддержать и дать возможности тем из них, кто хочет направлять свои таланты на развитие своего города», — прокомментировал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

Конкурс проводится в четырех основных номинациях («Городские медиа», «Иммерсивный проект», «Play: геймификация городского пространства» и «Визуальный контент»), объединенных общей темой «Город, в котором хочется жить. Город, который хочется менять к лучшему». Участникам предлагается найти современные, востребованные среди жителей способы освещения городских событий, мероприятий, новых урбанистических и культурных проектов, интересных туристических объектов и других элементов городской идентичности. В рамках каждой из основных номинаций предусмотрено специальное направление «Формирование комфортной городской среды», посвященное вопросам развития и создания медиа, основной задачей которых является популяризация национального проекта «Жилье и городская среда».

Для школьников и студентов, которым еще не исполнилось 18 лет, есть и внеконкурсная номинация. Они могут предложить собственные идеи проектов по тематикам четырех основных номинаций конкурса.

Победителей ждут стажировки в крупных российских организациях.

Прием заявок на участие продлится до 23 июля 2021 года. 26 июля будут объявлены финалисты, которые примут участие в очном финале конкурса в городе Нижний Новгород в рамках форума ДОМ.РФ и Минстроя России «Среда для жизни».

Узнать подробности, ознакомиться с положением о конкурсе и оставить заявку на участие можно на официальном сайте проекта.