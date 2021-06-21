Общество

В Псковской области определили победителей конкурса общественно значимых проектов первичек «Единой России»

В Псковском региональном отделении партии «Единая Россия» определили победителей конкурса общественно значимых проектов первичных отделений партии. Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель исполкома регионального отделения партии Максим Адамчук, всего в конкурсе приняли участие 13 первичек, 5 из них признаны победителями.

По его словам, каждая «первичка»-победительница получит на реализацию своих проектов от 180 до 200 тысяч рублей. На условиях софинансирования в проекты вкладываются местные бюджеты, предприятия, организации, благотворители и неравнодушные граждане.

Максима Адамчука уточнил, что победителями конкурса признаны следующие проекты:

«Парк - любимое место отдыха» (первичное отделение №305 Новоржевского района)

Проект направлен на благоустройство территории парка в деревне Стехново, в которой проживает 178 человек. Сроки реализации проекта - с 1 июня по 1 октября 2021 года. Сумма планируемых расходов - 200 тысяч рублей, в том числе 15 тысяч - из волостного бюджета и 5 тысяч - пожертвования неравнодушных граждан. В рамках проекта планируется установить сцену-эстраду, подготовив под нее площадку, выкосить территорию парка, разбить клумбы, посадить цветы, изготовить и установить 10 скамеек. Местные жители готовы провести расчистку территории вокруг пруда. В перспективе планируется проводить в благоустроенном парке концертные мероприятия.

«За спорт и дружбу» (первичное отделение №365 Опочецкого района)

Проект предусматривает благоустройство спортивной площадки в деревне Болгатово. Срок реализации — с июня по сентябрь текущего года. Объем финансирования — 299,5 тысяч рублей, в том числе 99,5 тысяч — средства организаций, предприятий, благотворителей. Благодаря установке спортивного оборудования и уличных тренажеров каждый житель деревни получит возможность заниматься спортом. Всего в деревне проживают 263 человека, более половины - дети и молодежь до 30 лет.

«Дорога к храму: благоустройство территории у часовни в деревне Лукомо» (первичное отделение №211, деревня Скугры Дновского района).

Срок реализации проекта - июнь-июль. Объем финансирования - 265 тысяч рублей. Строительство часовни началось в 2018 году. Ее освящение запланировано на 21 июля – день иконы Казанской Божией Матери. Выбор даты обусловлен тем, что когда-то в Лукомо стоял храм в честь этой иконы. Территория около новой часовни не соответствует этому святому месту. В рамках проекта планируется расчистить территорию от старых деревьев и кустарников, расчистить канавы и установить мостики, урны и скамейки, произвести озеленение.

Благоустройство двора в городе Великие Луки, улица Дьяконова, 19, корпус 1 - проспект Гагарина, 13/17, установка детского игрового комплекса (первичное отделение №118)

Срок реализации проекта — июль. Финансирование — 200 тысяч рублей. Проект предусматривает разработку проекта благоустройства детской игровой площадки, приобретение и установку сертифицированного игрового комплекса и озеленение. Сейчас в связи с отсутствием хорошей детской площадки жители указанных домов вынуждены пользоваться соседним двором, а также территорией лицея №11.

Оснащение спортивно-игровой площадки деревни Носово новым спортивным инвентарем и ремонт элементов площадки (первичное отделение №328, Пыталовский район).

Срок реализации проекта - июль-сентябрь 2021 года. Финансирование — 220 тысяч рублей. В рамках проекта планируется провести ремонт площадки и установить на ней новое спортивное оборудование, в том числе тренажеры.

По словам Максима Адамчука, конкурсы общественно значимых проектов первичных отделений партии «Единая Россия» проводятся во всех регионах. «Самые активные партийцы стараются благоустроить то, что находится рядом с ними — будь то парк, спортивная площадка или двор, и всегда доводят проекты до конца. "Единая Россия" - партия реальных дел», - заключил он.