Общество

Квадрокоптер заказали для нужд госорганов Псковской области

Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области заказало поставку квадрокоптера с комплектующими. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составляет 274 тысяч рублей. Источник финансирования - бюджет региона.

В поставляемый комплект входят квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro или эквивалент, пульт Smart Controller, пропеллеры, аккумулятор, концентратор, набор оптических фильтров, сумка для квадрокоптера, карта памяти. «Матрица 1” CMOS с числом эффективных пикселей: 20 миллионов, объектив FOV около 77° 28 мм (эквивалент формата 35 мм), диафрагма: f/2.8–f/11, фокус: от 1 м до ∞», - уточняется в техзадании.

Сроки поставки - в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Товар должен быть новым, дата выпуска - не ранее 2020 года. Срок гарантийных обязательств составляет не менее 12 месяцев.