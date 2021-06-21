Общество

Непривитым от COVID-19 могут запретить выезжать из Псковской области в командировки

Руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня призвал ограничить массовые мероприятия, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Массовые мероприятия должны быть ограничены как по количеству, так и по числу участников, - отметил он. - Следует ввести запрет на командирование за пределы области лиц, не имеющих документов о наличии защитного титра антител, тех, кто не привился и не переболел».

Также Александра Нестерук считает целесообразным ввести требования по заселению в гостиницы, пансионаты, санатории и другие объекты временного проживания, расположенные на территории области, лишь после предъявления ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов, или осле предъявления документа, подтверждающего наличие защитного уровня антител.

«Такие же требования следовало бы предъявлять гражданам, принимающим участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории области», - добавил он.

«Думаю, пока этих ограничений будет достаточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Если заболеваемость пойдет по худшему сценарию, следует принимать более жесткие меры по ограничению деятельности коммерческих организаций, что не хотелось бы делать», - заключил Александр Нестерук.