Общество

Названы районы Псковской области с низкими темпами вакцинации от COVID-19

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня назвала районы с неудовлетворительным освоением вакцины от COVID-19, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Основание вакцины неудовлетворительно в Плюсском, Новоржевском, Гдовском, Пушкиногорском, Пустошкинском и Печорском районах», - перечислила она. В целом, освоение вакцины в регионе составляет 90-95%.

Марина Гаращенко рассказала, что вакцина от коронавируса есть во всех медицинских организациях.

По ее словам, комитет увеличит мобильную форму работы. «Увеличим количество мобильных вакцинальных бригад, которые могут выезжать к населению, в том числе в отдаленные территории, проводить подворовые обходы. К сожалению, очень часто получаем отказ даже от такой услуги, когда приходим практически домой», - добавила она.