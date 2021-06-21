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Общество

В Пскове «сухой закон» продлится два дня, в Псковском районе – три

22.06.2021 16:51|ПсковКомментариев: 2

В Пскове «сухой закон» продлится два дня, в Псковском районе – три. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, в конце текущей недели жителей региона ждут ограничения по продаже алкоголя.

Согласно постановлению администрации Псковской области от 28 января 2015 года N29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», не допускается розничная продажа спиртных напитков в День молодежи, 27 июня. В этом году праздник приходится на воскресенье.

Согласно указанному постановлению, продажа алкоголя запрещается с 11.00 по местному времени в день праздника выпускников общеобразовательных учреждений, проводимого на территории муниципального образования области в соответствии с муниципальным правовым актом, до 11.00 следующего дня.

В Пскове принято решение установить единый день проведения выпускных – 26 июня (суббота). Соответствующий проект постановления сейчас проходит экспертизу в прокуратуре. Аналогичное решение принято в городе Великие Луки, выпускные вечера там тоже состоятся 26 июня.

В Псковском районе единого выпускного вечера не будет. В школах района мероприятия пройдут 25 и 26 июня. Поэтому подготовленным проектом постановления розничная продажа алкоголя на территории всего района будет ограничена с 25 по 27 июня.

Таким образом, в Пскове и Великих Луках алкоголь не будут продавать два дня, в субботу и воскресенье, в Псковском районе - три дня, с пятницы по воскресенье.

Теги: #алкоголь #ограничение по продаже алкоголя #псковский район #выпускники #сухой закон
Источник: Псковская Лента Новостей
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