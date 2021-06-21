Общество

Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса

Главный внештатный пульмонолог Псковской области, главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня назвала новые симптомы коронавируса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Появились не совсем типичные симптомы: боль в глазах, снижение слуха, скачкообразное повышение давления, выраженная слабость и так далее», - рассказала она.

По сравнению с 2020 годом клиническая картина развития COVID-19 претерпела значительные изменения, указала главврач. «Почти у 80% зараженных наблюдается осложнения в виде развития бактериальных инфекций. Температура держится длительное время, имеет скачкообразный характер. Цифры порой достигают 40 градусов», - рассказала Анастасия Повторейко.

Кроме того, симптом в виде снижения обоняния встречается все реже. «Не нужно ждать, пока пропадет вкус и запах при температуре 40 градусов. Потому что он может не пропасть, при этом симптомы ковида развиваются», - добавила она.