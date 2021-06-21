Общество

Ограничения из-за распространения COVID-19 в Псковской области продлят до 31 июля

Ограничительные мероприятия в Псковской области из-за распространения коронавируса продлят до 31 июля. Об этом сообщила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Соответствующие изменения внесут в указ губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

«Предлагается установить, что командирование за пределы области допускается работодателем только при условии наличия у командируемого работника одного из трех документов: документа о вакцинации двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, подтверждающего наличие антител класса G к возбудителю COVID-19, отобранного не ранее 30 дней до дня отъезда в командировку, либо документа подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19, отобранный методом ПЦР в течение трех дней со дня возвращения из командировки», - продолжила Наталья Волкова.

С 27 июня заселение в гостиницу, отель, дом отдыха, туристическую базу, пансионат, санаторий на территории области будет возможно только при наличии у заселяемого одного из трех документов: документа о вакцинации, либо документа об отрицательном тесте на COVID-19, отобранного не ранее, чем за три дня до дня заселения, либо документа, подтверждающего наличие антител к возбудителю COVID-19, отобранного не ранее 30 дней до дня заселения.

С 27 июня массовые мероприятия из числа разрешенных для проведения как в помещениях, так и на открытом воздухе, независимо от того, кто их проводит, могут проводиться только при условии наличия у каждого участника одного из трех вышеуказанных документов.

Требование на предоставление этих документов не распространяется на мероприятия с количеством участников до 30 человек, на религиозные мероприятия, концерты, спектакли и кинопоказы, уточнила Наталья Волкова.

Изменения в указ вступят в силу с 27 июня.