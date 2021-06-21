Общество

Псковичи зажгли свечи в память о жертвах войны

Торжественный ритуал «Тот самый первый день войны» в рамках историко-патриотической акции «Зажжем свечу» прошел в Пскове сегодня, 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие представители Совета ветеранов Пскова, ветераны боевых действий, военнослужащие 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, сотрудники Дома офицеров и жители города.

Служители храма святого князя Александра Невского провели заупокойную литию в память о всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Мы знаем, как нелегко было в первые дни, месяцы и годы войны, сколько жизней было погублено. Но мы выстояли в ту судьбоносную эпоху. Мы дали возможность нашей стране развиваться после этого. Чтобы развитие продолжалось, нам нельзя забывать о жертвах и подвигах нашего народа. Это священная жертва, величайший подвиг за всю 1000-летнюю историю Руси. Вечная память погибшим! Вечная слава героям-ветеранам войны! Вечная слава вооруженным силам нашей страны!» - сказал священник.

Затем все участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске с именами погибших, установили свечи у подножия памятника и почтили память воинов минутой молчания.