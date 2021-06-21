Общество

Завод «Псков-Полимер» приостанавливает работу из-за аномальной жары

Директор ООО «Псков-Полимер», заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин принял решение о приостановке производства из-за аномальной жары. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«В связи с высокой температурой окружающего воздуха и с повышенными температурами в цехах и подразделениях предприятия "Псков-Полимер" (бренд Nordman) принимаю решение о приостановке производства с сохранением заработной платы сотрудников, которые освобождены от работы», - проинформировал Юрий Сорокин.

Директор предприятия пожелал сотрудникам хорошо отдохнуть и призвал всех сделать прививку от коронавируса. «Я вакцинировался. Живой и здоровый», - сказал Юрий Сорокин.