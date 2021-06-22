Общество

Биолог назвала главную опасность индийского штамма коронавируса

Главная опасность индийского штамма коронавируса заключается в его способности «быстро консолидировать» поражения легких. Об этом сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью Лента.ру.

«Судя по тому, что рассказывают врачи, дельта-вариант вызывает быструю консолидацию поражения легких, - отметила она. - То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации».

Анча Баранова напомнила, что легкие выстланы клетками эпителия. «Если весь эпителий из легких растянуть, он закроет целое футбольное поле. Это специализированные клетки, у которых определенная задача — осуществлять газообмен, а для это нужно поддерживать влажность. С этой целью клетки альвеол производят сурфактант. Но эти клетки — хлипенькие. Если сбить их с толку, например, поставив в ситуацию, когда они перестанут понимать, где верх, а где низ, то они сразу перестанут этот самый сурфактант производить. А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей. Похоже, дельта-вариант коронавируса научился проводить этот процесс очень быстро», - объяснила она.