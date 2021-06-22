Общество

Школьникам рассказали об участии сандружинниц в обороне Великих Лук

Учащимся Великолукского механико-технологического колледжа рассказали об участии сандружинниц в обороне Великих Лук. Об этом сообщается в группе Государственного архива Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

«В Великих Луках прошло мероприятие, посвященное 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении. - Оно получило название "Великолукские сандружинницы". А участниками этого своего рода урока стали ребята из Великолукского механико-технологического колледжа. Фактически – ровесники тех самых девчонок, что в первые дни войны рвались на фронт наравне со своими отцами и старшими братьями».

Начальник отдела научно-справочного аппарата и использования архивных документов Государственного архива Псковской области Татьяна Савельева рассказала об участии сандружинниц в обороне города Великие Луки и о судьбах отдельных из них - о командире санитарного подразделения народного ополчения Тамаре Павловой и сандружиннице Евгении Находка.