Общество

Заявления на два новых пособия начнут принимать от псковских семей с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля начнет прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ПФР.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться матери или отцу, в одиночку воспитывающим детей 8-17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5 889,5 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 11 779 руб.), а выплата беременной женщине – 6 395 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 790 руб.).

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости, отметили в ПФР и добавили, что критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.