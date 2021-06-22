Общество

«Это похоже на возню»: губернатор проверил ход строительства соцгородка под Псковом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства соцгородка в деревне Борисовичи. Он посетил объект сегодня, 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам подрядчика, работы завершены на 85%. Строители шпатлюют стены. Возникли проблемы с оформлением витражей на окнах, с заказом сантехники в ванные комнаты и укладкой ламината. Что касается последнего пункта, то, как заявил подрядчик, это сложные работы, требующие согласования.

Представители областного комитета по строительству и ЖКХ ответили, что такие моменты никогда не согласовывались, и добавили, что подрядчик слишком часто запрашивает официальные разрешения на каждое действие. За прошедший месяц в адрес комитета поступило 75 официальных запросов.

Губернатор остался недоволен смещением сроков работ и поставки материалов. «Я вам дал отсрочку, а вы все равно недоделали работы!» - возмутился губернатор.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заметил, что сокращение сроков доставки у заказчиков не особо приветствуется, впоследствии могут возникнуть проблемы.

«Но ведь это возможно?» - спросил глава региона.

«Для этого нужны существенные причины», - ответил Сергей Грахов.

«Задержка сроков и есть существенная причина. И я не вижу, чтобы вы делали все возможное», - подчеркнул губернатор.

Ни один вид запланированных к сегодняшнему дню подрядчик не выполнил на 100%. Сборный пункт выполнен на 50%, теплосеть проложена на 80%. Также обещали приступить к вертикальной планировке, но этого так и не произошло.

В свою очередь подрядчик пожаловался на проблемы, оставшиеся от предыдущего исполнителя работ - в ряде корпусов протекает крыша, возникают трудности с прохождением экспертиз. Губернатор поручил решать вопросы с предыдущим подрядчиком в судебном порядке.

«Я вижу, что у вас происходит деформация общения. Если бы находились в коммуникации друг с другом в режиме онлайн, этого не было бы. Меня не устраивает такая работа. Обязательства выполнены только наполовину. Это похоже больше на возню, а не на работу: графики смещаются, а обязательства остаются! Если у вас нет понимания с коллегами, звоните мне, и я буду решать эти вопросы лично», - резюмировал губернатор и подчеркнул, что необходимо пересматривать график работ и форсировать его, а главное - учитывать запас по времени, ведь объект очень сложный.

Напомним, строительство соцгородка в Борисовичах, как заявлялось ранее, планируется завершить до 31 мая 2022 года.