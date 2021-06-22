Общество

Спартакиаду личных рекордов устроили для псковских подростков

Закрылся четвертый набор профильной смены реабилитационной программы «Поверь в себя - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В завершающий день юные псковичи приняли участие в Спартакиаде личных рекордов, военно-прикладной эстафете, праздничном концерте и смотре строя и песни. Ребята соревновались в товарищеских матчах по футболу, волейболу и настольному теннису. По итогам игр всех наградили грамотами за победу и участие.

«Также школьники выступили с торжественным концертом на закрытии смены, после которого каждый оставил свои пожелания и наставления для воспитанников будущих смен. Теплые напутствия и слова прощания прозвучали от кураторов и организаторов проекта», - рассказали в ведомстве.

На заключительной линейке в лагере участники смены выбрали «Послов добра» – это почетное звание смогли получить те ребята, которые ярче всего проявили себя на протяжении всего проекта. Теперь они могут принимать участие в мероприятиях программы «Поверь в себя» в качестве волонтеров-организаторов.

Проект «Поверь в себя» реализует управление МВД России по Псковской области при поддержке администрации региона совместно с Советом по молодежной политике города Пскова при главе муниципального образования «Город Псков» и Псковским филиалом Академии ФСИН России.