Общество

Проблема смс-спама должна решаться на системной основе – Ольга Милонаец

Проблема смс-спама должна решаться на системной основе, сказала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области фиксируется большое количество нарушений, связанных с рекламой и смс-рассылкой. По словам Ольги Милонаец, руководство федеральной антимонопольной службы подписало соглашение с операторами связи по данному направлению. «Не должны мы с палкой за комаром гоняться», - заметила Ольга Милонаец.

По каждой жалобе необходимо «распутать цепочку», чтобы выяснить, кто занимается рассылкой. Как правило, это 5-7 посредников. За время поиска нарушителя может прийти еще несколько смс, пояснила Ольга Милонаец и подчеркнула, что данную проблему нужно решать системно, чтобы операторы связи могли блокировать спам.