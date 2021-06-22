Игорь Дитрих: В модернизацию первичного звена здравоохранения вкладываются огромные деньги

Вкладываются огромные деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июня.
«Сейчас огромное внимание уделено государственной программе модернизации первичного звена здравоохранения, - отметил он. - Деньги вкладываются огромные. Мы в Псковской области никогда такого не видели».
В продолжение эфира Игорь Дитрих ответил на вопрос радиослушателя, который поинтересовался развитием Опочецкой межрайонной больницы. Парламентарий сообщил, что в 2021 году запланирован капитальный ремонт поликлиники этого медицинского учреждения на 110 млн рублей.
Игорь Дитрих добавил, что контроль за тем, чтобы это оборудование работало должным образом, «должен быть жесточайшим».