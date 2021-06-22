Общество

Игорь Дитрих: В модернизацию первичного звена здравоохранения вкладываются огромные деньги

Вкладываются огромные деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения, заявил депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 июня.

«Сейчас огромное внимание уделено государственной программе модернизации первичного звена здравоохранения, - отметил он. - Деньги вкладываются огромные. Мы в Псковской области никогда такого не видели».

В продолжение эфира Игорь Дитрих ответил на вопрос радиослушателя, который поинтересовался развитием Опочецкой межрайонной больницы. Парламентарий сообщил, что в 2021 году запланирован капитальный ремонт поликлиники этого медицинского учреждения на 110 млн рублей.

«Также запланированы мероприятия по капитальному ремонту в стационаре Опочецкой межрайонной больницы на 19 с лишним миллионов рублей, - продолжил гость студии. - В течение 2021 года (уже в процессе) будут приобретены шесть единиц медицинского оборудования. Этот список был составлен на основе пожеланий специалистов, которые работают в больнице: гистероскоп, аппарат искусственной вентиляции легких, современный дефибриллятор, эндоскопическая стойка для лапароскопических операций, кольпоскоп, гистерорезектоскоп. Это оборудование абсолютно сопоставимо с тем, которое имеется в Псковской областной больнице».

Игорь Дитрих добавил, что контроль за тем, чтобы это оборудование работало должным образом, «должен быть жесточайшим».