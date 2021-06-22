Игорь Дитрих надеется на появление программы по модернизации областных больниц

Депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил надежду, что в ближайшем будущем появится программа по модернизации областных клинических больниц.
При этом заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии подчеркнул, что кадровый ресурс в медучреждении для этого есть.