Псковичка вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы»

Юная жительница Псковской области вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы», который организовал Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Творческое состязание было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Произведения молодых поэтов рассказывают о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу, отметили в пресс-службе.
Среди победителей – юная жительница Псковской области. Третье место в возрастной категории от 18 до 25 лет заняла 18-летняя Александра Хлыстова. В стихотворении Александры «Солдату» есть такие строки:
«И "Барбаросса" страшный план
Не выполнил заказа.
И "Эдельвейс" не стал цвести
В седых горах Кавказа.
Не смог "Тайфуна" грозный вихрь
Сравнять Москву с землею.
И пала "Цитадель", сгорев
Под Курскою бронею.
Везде стоял защитник наш:
От Бреста до Урала.
Не сделал шагу он назад,
Ведь Родина позвала.
Так славься гордо, на века,
Твое святое имя -
Солдат, Защитник, Ветеран!
Всегда! Несокрушимо!»
Всего на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны.
Кроме лауреатов, выбранных профессиональным жюри, призерами творческого состязания стали также победители онлайн-голосования. С 2 по 20 июня посетители сайта Музея Победы могли выбрать понравившееся стихотворение и проголосовать за него. Суммарно стихи молодых поэтов получили более 40 000 голосов.
Со списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте музея.