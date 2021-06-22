Общество

Псковичка вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы»

Юная жительница Псковской области вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы», который организовал Музея Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Творческое состязание было приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Произведения молодых поэтов рассказывают о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу, отметили в пресс-службе.

Среди победителей – юная жительница Псковской области. Третье место в возрастной категории от 18 до 25 лет заняла 18-летняя Александра Хлыстова. В стихотворении Александры «Солдату» есть такие строки:

«И "Барбаросса" страшный план

Не выполнил заказа.

И "Эдельвейс" не стал цвести

В седых горах Кавказа.

Не смог "Тайфуна" грозный вихрь

Сравнять Москву с землею.

И пала "Цитадель", сгорев

Под Курскою бронею.

Везде стоял защитник наш:

От Бреста до Урала.

Не сделал шагу он назад,

Ведь Родина позвала.

Так славься гордо, на века,

Твое святое имя -

Солдат, Защитник, Ветеран!

Всегда! Несокрушимо!»

Всего на конкурс поступило более 500 работ из десятков регионов нашей страны.

Кроме лауреатов, выбранных профессиональным жюри, призерами творческого состязания стали также победители онлайн-голосования. С 2 по 20 июня посетители сайта Музея Победы могли выбрать понравившееся стихотворение и проголосовать за него. Суммарно стихи молодых поэтов получили более 40 000 голосов.

Со списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте музея.