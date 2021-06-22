Общество

Псковское УФАС: Физлица могут быть привлечены к ответственности за рекламу алкоголя

Физлица могут быть привлечены к административной ответственности за рекламу алкоголя. Об этом рассказала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-конференции 23 июня.

Псковское УФАС продолжает вести контроль за рекламой алкоголя, в том числе в Интернете. За первое полугодие 2021 года возбуждено 5 дел об административных правонарушениях в отношении псковских ресторанов. Наружная реклама алкоголя и реклама в соцсетях запрещена, подчеркнула Ольга Милонаец и добавила, что общепит имеет право указать меню.

По ее словам, если в соцсети будет представлен ассортимент алкоголя, никаких вопросов не возникнет. Но, если выделен какой-то бренд, это признается, в том числе и судами, рекламой алкоголя.

Руководитель Псковского УФАС также обратила внимание, что в Кодексе об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для физических и юридических лиц. Поэтому, если человек неоднократно рассказывает на своей странице в соцсети об определенном бренде, является маркетологом компании, это может квалифицироваться как распространение рекламы алкоголя.