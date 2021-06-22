Общество

Игорь Дитрих о законотворческой деятельности и здравоохранении

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», вышедшей на радио «Эхо Москвы» в Пскове 23 июня. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания (округ №15), член комитета по труду и социальной политике, заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним законотворческую деятельность регионального парламента VI созыва, вопросы здравоохранения, обеспечение жильем медиков, вакцинацию от коронавируса, а также поддержанную депутатами областного Собрания федеральную инициативу о применении лекарств офф-лейбл при лечении детей от онкозаболеваний.

Любовь Кузнецова: На минувшей неделе состоялась завершающая сессия 6-го созыва. Нормотворческая пятилетка завершена, хотя, согласно закону, ваши полномочия завершаться в день выборов — 19 сентября. Согласно официальной информации, каждый третий законопроект в Госдуме (у них завершился 7 созыв) из принятых напрямую касается социальной сферы – медицина, образование, соцподдержка. По вашей оценке, а вы ведь член комитета по социальной политике, пропорция регионального парламента примерно та же?

Игорь Дитрих: В областном Собрании большая часть законопроектов носит социальную направленность: здравоохранение, образование, социальная поддержка, жилье, доплаты и так далее. Если посмотреть по бюджету, который ежегодно принимаем, больше 2/3 бюджета направлено на социальную сферу. Конечно же, в законотворческой деятельности больше 2/3 законов — это законы для людей.

Любовь Кузнецова: Получается, что основной и базисный законопроект, ежегодно принимаемый областным Собранием, - это все-таки главный финансовый документ региона.

Игорь Дитрих: Да, конечно.

Любовь Кузнецова: Когда спикер областного Собрания Александр Котов завершал финальную сессию и благодарил коллег за работу, он отметил, что порой депутатам приходилось принимать непопулярные решения, но они работают во благо в дальней перспективе. Вам, как практикующему медику, понятны такие решения в сфере законотворчества: иногда нужно сделать больно сейчас, чтобы предотвратить распространение болезней, инфекции, усугубление ситуации?

Игорь Дитрих: Как доктор, хирург, я бы с некоторыми вещами поспорил бы более жестко. Может, я не прав, это мое личное мнение, но иногда в некоторых вопросах нужно жестче себя вести, несмотря на мнение оппонентов. Потому что жесткие решения, иногда не популярные сейчас, потом выльются в хорошее дело. Можно, конечно, не отрезать больной орган, помучиться еще 10 лет, а можно все-таки провести хорошую операцию. Да, она, может, будет более болезненной в первые две недели, но потом качество жизни ничем не будет отличаться от здорового человека.

Любовь Кузнецова: Когда, очевидно, идет речь о принятии непопулярного решения, для вас, как депутата областного Собрания, что имеет больший вес: как будет непопулярный законодательный акт оценен вашими избирателями или критика со стороны оппонентов в областном Собрании?

Игорь Дитрих: То, что мы принимаем, особенно неоднозначные решения, стараюсь перекладывать на себя. Я такой же житель Псковской области, житель страны. У меня большая семья, начиная от 80-летних пенсионеров и заканчивая 5-летней внучкой. Поэтому я вращаюсь во всех социальных сферах, знаю плюсы и минусы у всех слоев, касающиеся зарплат, доплат, садиков, школ, вузов и так далее. Поэтому я всегда перекладываю законы на себя, свою семью. И понимаю, как это повлияет на меня сейчас, завтра, через 10 лет. Иногда надо от чего-то отказаться, чтобы это потом пришло обратно с положительным процентом.

Радиослушатель: Я проживаю в Опочецком районе. Хотел бы сказать большое спасибо. Вы спасли жизнь моей маме, ее оперировали два года назад. Но вопрос немного о другом. Областная больница развивается, появляются новое высокотехнологичное оборудование, кадры. А какие перспективы у районных больниц?

Игорь Дитрих: Областная больница является более прочной. Президент сделал определенные вложения, но чуть раньше. И мы за счет этого держимся. Сейчас огромное внимание уделяется государственной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Деньги вкладываются огромные. Мы в Псковской области никогда таких не видели.

Если говорить конкретно про Опочецкую межрайонную больницу, могу привести некоторые цифры. В 2021 году запланирован капитальный ремонт поликлиники Опочецкой межрайнной больницы на 110 млн рублей. Также запланированы мероприятия по капитальному ремонту в стационаре больницы на 19 с лишним миллионов рублей. В течение 2021 года будет приобретение шести единиц медицинского оборудования. Этот список был составлен на основе пожеланий специалистов, которые работают в больнице: гистероскоп, аппарат искусственной вентиляции легких, современный дефибриллятор, эндоскопическая стойка для лапароскопических операций, кольпоскоп, гистерорезектоскоп. Это оборудование абсолютно сопоставимо с тем, которое имеется в Псковской областной больнице. И выделяется транспорт в 2021 году Опочецкой межрайонной больнице. Планируется семь единиц, одна единица уже поступила в декабре.

Должен возникнуть вопрос: а сможет ли Опочецкая межрайонная больница, ее коллектив, все это использовать должным образом, до последней копейки, чтобы медицинская помощь была приближена к жителям Опочецкого района? Нужен будет очень жесткий контроль, чтобы это оборудование высочайшего класса использовалось самими докторами. Или мы будем приезжать помогать. Контроль за тем, чтобы это оборудование работало должным образом, должен быть жесточайшим.

Любовь Кузнецова: Игорь Иванович, в прежние годы вы также контролировали межрайонные больницы, которые входят в ваш депутатский округ?

Игорь Дитрих: Да, конечно. В центральной районной больнице Пушкинских Гор были выезды 2-3 раза в год врачебных бригад. В их число входили те специалисты, которые отсутствуют в районе. Я лично там оперировал, обучал молодых хирургов. Прошло почти 5 лет, необходимость приезжать областным специалистам в пушкиногорскую больницу есть, но редкая. Ситуативная. Чаще всего это случаи, с которыми можно справиться только на уровне областной больницы. А все, что положено делать в Пушкинских Горах, делается очень квалифицированно.

Любовь Кузнецова: Буквально на последнем заседании комитета по социальной политике речь шла о росте социальных расходов. То есть финансирование на медицину и соцзащиту ежегодно и в течении каждого года соответственно увеличивается. Каковы причины этого? Понятно, минувший год был ковидным со всеми вытекающими. В чем причины увеличения финансирования в обычный год?

Игорь Дитрих: Увеличение финансирования было и в доковидные годы. Понятно, всегда хочется, чтобы увеличение было больше, чем есть на самом деле. Последние годы в Псковскую область поступают колоссальные средства. И это правильно.

Возникал вопрос о том, что мы платим другим регионам за лечение наших пациентов. Может быть двоякое раскрытие этого вопроса.

Любовь Кузнецова: Региональный бюджет платит в рамках ОМС за лечение наших земляков, которые поехали в больницы других регионов. Речь идет об этом?

Игорь Дитрих: Да. Количество таких пациентов увеличивается, и увеличивается денежное содержание за этих пациентов. Но каждому из них оказывается помощь, и мы полностью расплачиваемся за ее оказание.

Две стороны. Первая: если увеличивается поток, хорошо это или плохо? С одной стороны, это хорошо. Это доступность пациента к тем технологиям в Санкт-Петербурге, в Москве и других регионах, которых еще нет у нас. И доступность абсолютно свободная: сколько пожелало, столько и поехало.

С другой стороны, надо работать над тем, чтобы медицина Псковской области повышала свою конкурентоспособность с лечебными учреждениями ведущих центров. Деньги, которые мы видим в бюджете, вкладываются в модернизацию здравоохранения. Хотелось бы, чтобы в ближайшие годы была программа по модернизации областных клинических больниц. Сейчас оборудование есть, но с годами оно устаревает, морально изнашивается, появляется более высокоточное, высокотехнологичное оборудование, которое мы бы хотели использовать. Кадровый ресурс у нас для этого есть.

Получаются такие весы: человек может выбрать и поехать в Санкт-Петербург или должен то же самое сделать у нас. Но некоторые вещи, например, мы никогда не должны делать. Потому что в нашей области с небольшим населением некоторые заболевания встречаются в единичных случаях - 5-10 в год. Конечно, таких больных надо отправлять в профильные центры, где скапливается не пять таких пациентов, а тысяча. И понятно, что там помощь им окажут в любом случае лучше.

Вопрос радиослушателя: Для борьбы с вирусами организму нужна энергия, которая зависит от того, как питается человек. Если человек плохо питается, у него нет энергии и бесполезно делать прививки? И почему не проводят замеры, сколько вирусов в помещениях?

Игорь Дитрих: Вирусная нагрузка замеряется в тех помещениях, где это прописано. Там, где оказывается помощь людям, помощь больным ковидом и где вероятно нахождение пациентов с ковидом. Делаются смывы с поверхностей, берутся пробы воздуха. Если микробное число превышает установленное количество, эти помещения обрабатываются специальным способом. Все расписано Роспотребнадзором.

Даже не прививаясь, питание должно быть достаточным относительно физических и умственных нагрузок. Мы все должны получать определенное количество калорий. С прививкой это никак не связано. Ослабленным людям прививаться тоже можно и нужно. Потому что ослабленные люди с хроническими, острыми заболеваниями или с недостаточностью питания состоят в первой группе риска. Попадание даже небольшого количества вируса в их организм вызывает заболевание. И болезнь они переносят намного тяжелее. Поэтому противопоказаний для прививочной работы нет ни у каких групп населения. Тем более у тех, у кого есть хронические заболевания, острые, дефицит массы тела или повышенная масса тела, в первую очередь показано прививаться.

Любовь Кузнецова: Напрашивается вопрос про вакцинацию от коронавируса. Власти объявили масштабные призывы к прививочной кампании, провести нужно значительную работу. Есть примеры в России, где пытаются принудительно прививать в той или иной мере. Вы вакцинировались?

Игорь Дитрих: Я на данный момент привился. Больше года, так как работаю в больнице хирургом, постоянно сталкиваюсь с инфицированными пациентами. И в больнице, и в быту соблюдались все меры осторожности: ношение масок, обработка рук, дистанция, смена одежды. Больше чем за год ни в быту, ни при исполнении профессиональных обязанностей я не заболел. Но я все равно привился. Вся моя семья, все мои дети тоже привились. Считаю, это абсолютно правильно, и другого пути у нас не будет. Привиться должно минимум 50-60% населения. Давайте дружно сделаем прививки, и будет меньше экономических вопросов возникать в нашей стране.

Любовь Кузнецова: Кругом разрозненная информация: кому и чему доверять? Человек может такое услышать, что никогда в жизни до прививочного кабинета не дойдет или сделает это в последнюю очередь.

Игорь Дитрих: Конечно, надо верить профессионалам. Достаточное количество выступлений абсолютно профессиональных людей на эту тему есть. Это и главный врач ковидной больницы в Москве, который вошел в федеральный список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, профессора, академики, руководители научных институтов.

И сейчас многие говорят, что нет работы в связи с ковидом. В областной, городской, инфекционной больницах рабочих мест полно. Приходите, поработайте. И вы перестанете быть ковид-диссидентом.

Любовь Кузнецова: На предпоследней сессии областного собрания была поддержана федеральная инициатива о применении лекарств офф-лейбл при лечении детей от онкозаболеваний. После процедуры в региональных парламентах инициатива прошла Госдуму. Она имеет несколько важных моментов: во-первых, помощь детям; второе – медорганизации ранее получали за применение офф-лейбл лекарств штрафы. Теперь положение дел поменяется. Поясните подробнее…

Игорь Дитрих: Многие лекарства первоначально изобретаются для взрослого населения. Затем, меняя дозу, проводя определенные исследования, переходят к детскому населению. Есть часть лекарств, которая за пределами Российской Федерации разрешена к применению у детей. А наши лекарства всю эту лестницу сертификации, аккредитации, апробации еще не прошли. Был парадокс, что лекарства есть, в мире этими лекарствами детей лечат, а мы по определенным субъективным причинам их не могли назначать. А если назначали, то получали потом определенные штрафные санкции.

Но достаточно быстро все поправили. Понятно, что это назначение сейчас можно сделать только консилиумом врачей: несколько самых серьезных и подготовленных врачей собираются вместе, оценивают в каждом конкретном случае все «за» и все «против», возможные осложнения, побочные действия и сравнивают с тем результатом, который хотят достичь. Обо всем информируются родители.

Все понимают, что и у взрослых назначение химиопрепаратов при онкопатологии может повлечь ряд побочных действий. Но когда на весы становятся жизнь или смерть, болезнь или выздоровление, существуют определенные риски, то собирается консилиум врачей, который все это взвешивает, доносит до родителей и уже они принимают окончательное решение.

Любовь Кузнецова: На 58-й сессии регионального парламента вы и ваши коллеги приняли нормативную базу под инициативу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о премировании победителей и лауреатов конкурсов профмастерства «Лучший педагогический работник» и «Лучший медицинский работник». 150 тысяч рублей 10 педагогам и 10 медикам в год. Кто-то скажет, что с нашим бюджетом не лишнее ли это? Ваше мнение?

Игорь Дитрих: Я считаю, что это даже мало. В России 85 регионов. Если тебя по всем критериям отбирают лучшим, то получается ты всего один из сотни лучших специалистов из 140 млн жителей России. Считаю, что если человек вошел в сотню лучших в своей специальности, даже 150 тысяч рублей мало для премирования.

Но это еще одна социальная поддержка медиков и учителей для привлечения в наш регион молодых специалистов. Они будут понимать, что если будут хорошо работать, дополнительно учиться, повышать свою квалификацию и знания, то могут претендовать на звание лучшего и получение определенной денежной дотации.

Любовь Кузнецова: То есть для таких специалистов при ограниченном бюджете не следует жалеть денег?

Игорь Дитрих: Такие люди приносят косвенно больший доход, чем мы на них потратим.

Любовь Кузнецова: Не могу не спросить про предложение фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, которое уже реализуется второй год — это программа по обеспечению медицинских работников квартирами за счет регионального бюджета. Насколько сейчас хватает квадратных метров? Сколько на самом деле необходимо квартир, чтобы привлечь больше медицинских кадров в регион?

Игорь Дитрих: Программа по приобретению жилья медикам работает. В 2020 году медицинских работников заселили в 17 квартир. В 2021 году пока планируется приобретение 17 квартир. Но на совещании губернатор заверил, что если приедет большее количество медицинских работников, то будем покупать дополнительные квартиры. Может, кому-то придется подождать, но они смогут снять жилье. Есть закон Псковской области, который компенсирует съем жилья до получения служебной квартиры.

Уже появились медицинские работники, которые начали приватизировать полученное жилье. Они отработали 5, 10 лет и имеют право приватизировать квартиру. Конечно, для молодых специалистов это привлекательно.

Любовь Кузнецова: Вы стали победителем праймериз ЕР по округу №11 (Бежаницы, Дедовичи, Локня, Опочка). Насколько для Вас важна поддержка избирателей на этом первоначальном партийном этапе определения кандидатов?

Игорь Дитрих: Хочу поблагодарить всех, кто отдал свои голоса за меня. Большое всем спасибо за поддержку. Такой праймериз очень важен на предварительном этапе. Тем более я лично не являюсь членом «Единой России», и я сочувствую, поддерживаю, иду вместе с ними, потому что только вместе можно поспорить, предложить, что-то отстоять. Поэтому такая поддержка на праймериз «Единой России» меня, как жителя Псковской области, как не члена партии, для меня вдвойне важна.

Любовь Кузнецова: Округ, по которому вы участвовали в праймериз, обширнее нынешнего. обширнее. Плюс к тому, это другие территории, чем у вас сейчас по округу №15. Вы удовлетворены своей работой на нынешнем округе? И наверняка уже изучили проблемные вопросы нового: какие они?

Игорь Дитрих: Конечно, начали знакомиться с новыми районами, выезжали перед праймериз. Пока познакомились с людьми, с населенными пунктами, и многие люди обращались по медицинским и социальным проблемам. И я им уже помог. Практически везде, если касаться здравоохранения, скорая долго едет, направления не дают, к определенному специалисту не попасть и так далее. Я по мере сил эти вопросы решаю. И начал уже решать в новом округе.

Любовь Кузнецова: Состоялась первая часть съезда партии. Взят курс на формирование народной программы. Какие вопросы вы лично хотели бы, чтобы в нее вошли?

Игорь Дитрих: Если говорить о Псковской области, то нужно выдвигать предложения, чтобы развиваться экономически. Будет экономическое развитие — будут рабочие места, поедут или не уедут молодые специалисты и так далее.

Конечно, Псковскую область надо использовать как огромный туристический кластер. Надо заниматься пропагандой, исторической рекламой.