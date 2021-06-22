Общество

Руководитель «Псковстройпроекта» получил медаль от президента России

Руководитель ПСП «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров получил от президента России Владимира Путина благодарственную грамоту и медаль за организацию волонтерской работы во время пандемии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

«Во время активной стадии пандемии мне позвонил мой родной дедушка и поделился возникшими после введения ограничений проблемами. Изоляция, отсутствие реального общения, необходимость все время находиться в замкнутом пространстве. Более того, люди, у которых нет рядом родных и близких начали испытывать психологические проблемы», - рассказал Дмитрий Назаров о зарождении идеи присоединиться к федеральному проекту #мывместе.

Тогда, в период пандемии, «Псковстройпроект» вместе с заместителем председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светланой Мельничук начал помогать пенсионерам и всем нуждающимся в этом.

«Мы с волонтерами собирали посылки и развозили их по районам области и сельским поселениям, обеспечивали велосипедами социальных работников, снимали видеотренинги по спорту и дачному досугу, а также организовывали различные группы в социальных сетях. Мы стали как одна семья», - вспоминает Дмитрий Назаров.

Руководитель «Псковстройпроекта» отметил, что этот волонтерский проект привлек большое количество единомышленников и получил поддержку губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который объединил все общественные организации Псковской области в единый фронт оказания помощи.

«Благодаря слаженной работе Псковская область была отмечена грамотой и медалью, которую мы получили все вместе, как одна команда. Спасибо всем и низкий поклон!» - подчеркнул Дмитрий Назаров.

Также организатор проекта «Мы вместе» добавил, что во время общения с пожилыми людьми при реализации проекта он заинтересовался исследованиями по геронтологии - науке о старении. «Я увидел, что многие пенсионеры, с которыми мы работали, несмотря на возраст, хорошо чувствуют себя и ведут активный образ жизни. Из исследований жизненного опыта людей в возрасте 100 лет и старше я узнал, что на долголетие влияют, в первую очередь, двигательная активность, сон, питание, наличие хобби и, конечно, среда обитания», - рассказал Дмитрий Назаров и добавил, что считает Псковскую область идеальным местом для проживания.

По словам Дмитрия Назарова, хорошая экология, мягкий климат и наличие сильных духовных центров, таких как Печоры, могут благотворно повлиять на качество жизни пожилых людей. Поэтому людям старшего возраста из других регионов стоит задуматься о возможном переезде в Псковскую область, а проект «Мы вместе» продолжит помогать им даже по окончании пандемии, отметил он.