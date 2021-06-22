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Общество

Псковская Общественная палата подвела итоги реализации проектов по президентским грантам

23.06.2021 18:08|ПсковКомментариев: 0

Обсуждение результатов проектов Псковской области, реализованных с использованием президентского гранта, состоялось в Общественной палате региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате.

Одним из основных вопросов заседания стало обсуждение 26 проектов, поддержанных Фондом президентских грантов в 2019-2020 годах. В рамках их оценки члены Общественной палаты Псковской области могли выразить консолидированную позицию  относительно результатов проектов, а также номинировать проекты в число 100 лучших в стране.

По итогам обсуждения большая часть проектов получила положительные отзывы.

Окончательное решение о том, кто будет представлять Псковскую область во Всероссийском списке 100 лучших проектов, будет принято 25 июня.

В этом году уже в третий раз Фонд президентских грантов публично подводит итоги проектов, получивших президентскую поддержку. На специальном портале размещены основные результаты проектов.

По итогам оценки фонд сделает выводы об успешности реализации каждого поддержанного проекта, которые в свою очередь будут влиять на перспективы получения некоммерческими организациями, их осуществившими, новых грантов и иной поддержки.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 1 статьи 31 4 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» результаты проводимой фондом оценки являются основанием для принятия решения о включении НКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг, напомнили в Общественной палате.

Теги: #Общественная палата Псковской области #грант #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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