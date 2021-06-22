Общество

Умер известный псковский промышленник, директор «Псковавто» Николай Лебедев

На 75-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался известный псковский промышленник и предприниматель, Заслуженный машиностроитель РФ Николай Лебедев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили близкие покойного. По их словам, Николай Георгиевич умер 22 июня.

Отпевание состоится в четверг, 24 июня, в Церкви Успения Пресвятой Богородицы (Псков, ул. Георгиевская, 3а).

Напомним, Николай Лебедев многие годы возглавлял холдинг «Псковавто».

В 2002 году он с супругой находился в числе заложников, удерживаемых террористами в течение трех суток в театральном центре на Дубровке в Москве.