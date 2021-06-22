Общество

Александр Котов побывал с рабочей поездкой в порховских деревнях Полоное и Славковичи

В порховских деревнях Полоное и Славковичи побывал в ходе рабочей поездки в муниципалитет председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Спикер ознакомился с ходом обустройства модельной библиотеки и благоустройством прилегающей к ней территории, с реализацией программы формирования комфортной городской среды в жилом квартале, после чего поздравил выпускников сельской школы. Вместе с председателем парламента на объектах побывали глава Порховского района Юрий Семёнов и депутат областного Собрания, порхович Геннадий Григорьев.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания, в библиотеке деревни Полоное за счёт средств нацпроекта «Культура» появилось новое оборудование и мебель. Теперь это не просто залы с книгами на стеллажах, а настоящий досуговый центр – здесь есть компьютеры с сопутствующей оргтехникой, игровые столы, интерактивные мониторы, проектор и даже фотозона. Почти на миллион рублей обновили книжный фонд. Ремонт помещений был выполнен за счёт средств района.

Часть оборудования и мебели по-прежнему в коробках – сил и рук сотрудников библиотеки не хватает, чтобы оперативно всё расставить по местам, поэтому открытие объекта планируется только к началу учебного года.

Александр Котов предложил своему коллеге-депутату, секретарю местного отделения «Единой России» Геннадию Григорьеву организовать помощь партийцев. «Работа с книжными фондами подойдёт не каждому, а там, где нужны руки и физическая сила, вполне могут справиться волонтёры. Это хорошее дело. Библиотека востребована не только в учебное время, но и во время каникул, тем более, такая современная и многофункциональная», - отметил Александр Котов.

Геннадий Григорьев согласился с предложением, организовать помощь также пообещал глава поселения Анатолий Гаврилов.

У входа в учреждение также будет ремонт – здесь необходимо заменить асфальтовое покрытие на площадке и сделать тротуар вдоль здания. Смета уже готова, к обновлению одного из участков муниципалитет уже приступил за счёт собственных средств.

Во дворе трёх пятиэтажек на улице Аудрини по проекту «Формирование комфортной городской среды» установлена тренажёрная площадка, в следующем году, по словам Анатолия Гаврилова, будет ещё и хоккейная коробка. Глава района Юрий Семёнов надеется, что эту территорию удастся полностью привести в порядок: разровнять поверхность грунта на всей площади, заасфальтировать дорожку уже заложенной рябиновой аллеи, сделать освещение и дополнить двор ещё одной компактной зелёной зоной отдыха.

В деревню Славковичи Александр Котов приехал, чтобы поздравить выпускников с получением аттестатов, но прежде осмотрел учебное заведение. В здании расположены не только классы, но и дошкольное отделение – детский сад посещают 26 малышей. Школа старается идти в ногу со временем: в 2019 году по нацпроекту «Образование» здесь появилось сразу две «Точки роста» – одни из первых в регионе. Директор Марина Тумакова уверена, что это очень верное направление для развития сельского образования. Часть занятий славковские школьники проводят при кураторской поддержке «Кванториума», координация осуществляется через видеосвязь.

Результат такого подхода налицо: из 11 выпускников средней школы – пятеро круглые отличники, четверо из них – золотые медалисты. Начальник Управления образования муниципалитета Любовь Фёдорова, поздравляя детей, отметила, что это единственный класс в районе, где она знает по имени каждого ученика – настолько часто ей приходилось заполнять им грамоты за победы в олимпиадах и спортивных соревнованиях.

Юрий Семёнов, вручая аттестаты и медали отличникам, назвал событие торжественным и волнительным. «Этот этап и этот день вы запомните на всю жизнь, и не потому, что мы сегодня здесь в масках. Цените, берегите всё то, что в вас вложили и педагоги, и родители. Получайте образование, возвращайтесь в наш район – нам нужны ваши идеи, нужен свежий взгляд, нам нужны и педагоги, и медики. Ищите, находите себя в этой жизни!» - обратился ко всем выпускникам глава района.

Александр Котов признался, что с удовольствием откликнулся на приглашение Юрия Семёнова побывать на празднике в школе во время рабочей поездки в район. «Глядя, как вручают аттестаты выпускникам, я, конечно, вспомнил и свои школьные годы. Дорогие ребята! Сейчас вам необходимо определиться с дальнейшим выбором жизненного пути, с учебными заведениями или местом работы. Но помните одно: чтобы достигнуть поставленной цели, чтобы быть в жизни успешными, чтобы приносить пользу обществу и людям, нужно упорно, кропотливо каждодневно трудиться. По-другому, к сожалению, не бывает», - отметил спикер областного парламента и пожелал выпускникам исполнения надежд и достижения новых высот.

Спикер назвал успехом и родителей, и педагогического коллектива отличные показатели школьников и вручил директору школы Марине Тумаковой Благодарность областного Собрания депутатов.

Геннадий Григорьев, принимая эстафету поздравлений, назвал свою миссию почётной и передал отличникам благодарственные письма депутата Госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского. «Дорогие учителя низкий вам поклон за то, что в Славковской волости есть такие выпускники. Дорогие ребята! Помните о том, что дала вам родная деревня», - поздравил учителей и школьников Геннадий Григорьев и пожелал здоровья и успехов.

В день прощания со школой выпускники помимо аттестатов получили грамоты о спортивных достижениях, благодарности за участие в олимпиадах, общественных мероприятиях и играх КВН. Закончилась торжественная часть концертом, который подготовили учащиеся и педагоги сельской школы.