Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Зенча» идем на завод
Модно и практично
Сохраним планету вместе
БОПЭТ цифры и факты
Факторинг: отсрочка платежа отменяется
Компьютерная академия «ШАГ» - возможности для будущего
Ужин на свежем воздухе
Профсоюзный акцент
чем занять ребенка летом
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 22.06.2021 20:3338 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 23.06.2021 21:050 В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры 23.06.2021 20:530 Заключенные изготовили беседку для дома престарелых в Псковской области 23.06.2021 20:520 Александр Котов побывал с рабочей поездкой в порховских деревнях Полоное и Славковичи 23.06.2021 19:570 Михаил Ведерников потребовал от подчиненных работать на опережение 23.06.2021 19:210 Эксперт назвал профессии, которые исчезнут первыми
 
 
 
Самое популярное 22.06.2021 20:3338 Псковский губернатор подписал указ о новых ограничениях из-за коронавируса 20.06.2021 22:2725 Михаил Ведерников назвал критической ситуацию с коронавирусом в Псковской области 22.06.2021 16:354 Главный пульмонолог Псковской области рассказала о новых симптомах коронавируса 21.06.2021 11:002 Фотофакт: Уличный термометр в Пскове показал +46°C 22.06.2021 13:400 Псковичей предупредили о жаре до 36 градусов и грозе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры

23.06.2021 21:05|ПсковКомментариев: 0

Первое заседание организационного комитета по подготовке мероприятий на территории региона в честь 300-летия российской прокуратуры состоялось в среду, 23 июня, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В мероприятии приняли участие представители регионального надзорного органа, органов исполнительной власти области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, во время своего вступительного слова губернатор акцентировал внимание на исключительном статусе праздника. Указ о проведении мероприятий в честь юбилейной даты подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Учитывая внимание главы государства к этой дате, на нас лежит особенно высокая ответственность за качество и формат проведения мероприятий. Планов достаточно много, времени осталось мало. К активной работе необходимо приступать уже сейчас. Наша главная  задача – еще раз подчеркнуть высокий статус прокуратуры в жизни общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Одним из пунктов подготовки стало приведение в порядок дорожной инфраструктуры в непосредственной близости от здания областной прокуратуры в Пскове. Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что перекресток улиц Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановского посада ждет реконструкция. Для повышения безопасного здесь планируется организовать круговое движение. Реализацию проекта предполагается разделить на 2022–2023 годы, а провести работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор в свою очередь поручил проработать вопрос с нанесением разметки на перекрестке для организации новой схемы движения транспортных средств в качестве промежуточного решения вопроса.

В рамках совещания также был представлен проект благоустройства территории вокруг памятного знака ветеранам органов прокуратуры Псковской области. После обсуждения эскизов Михаил Ведерников поручил Управлению архитектуры и градостроительства администрации Псковской области подготовить окончательный вариант с учетом замечаний, высказанных представителями регионального надзорного органа.

О проведении спортивных соревнований в честь юбилейной даты доложила руководитель комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Она отметила, что прорабатываются вопросы по организации соревнований по футболу, волейболу, шахматам. Глава региона предложил не ограничивать состав участников и пригласить представителей разных ведомств. Также Михаил Ведерников положительно оценил инициативу проведения соревнований на открытом воздухе в начале сентября, когда, по мнению ряда экспертов, прогнозируется улучшение эпидемиологической обстановки.

Проработка вопроса с высадкой лиственной аллеи в честь 300-летия российской прокуратуры стала темой доклада руководителя администрации Пскова Александра Братчикова. Он отметил, что высадка будет проводиться в сквере у церкви Нерукотворного Образа на пересечении улиц Труда и Первомайской. Глава региона предложил организовать на месте высадки парк в честь памятной даты, а также проработать вопрос благоустройства территории и установки памятного знака.

О подготовке мероприятий культурной сферы рассказала руководитель профильного регионального комитета Ольга Тимофеева. Она подчеркнула, что разработка сценария документального ролика о псковской прокуратуре начнется в середине июля. Также прорабатывается концепция торжественного мероприятия в честь юбилейной даты, которое состоится 12 января следующего года. Михаил Ведерников поручил обсудить все аспекты с представителями прокуратуры и представить окончательный сценарный план в ближайшее время.

«Следующее заседание оргкомитета будем планировать на начало июля. В рабочем порядке прорабатывайте вопросы, решайте проблемные моменты, чтобы на достойном уровне подготовить мероприятия», — подытожил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы отстранение граждан от работы при отказе вакцинироваться от коронавируса?
В опросе приняло участие 444 человека
23.06.2021, 21:270 ФСБ задержала топ-менеджера российской авиакомпании 23.06.2021, 21:050 В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры 23.06.2021, 20:530 Заключенные изготовили беседку для дома престарелых в Псковской области 23.06.2021, 20:520 Александр Котов побывал с рабочей поездкой в порховских деревнях Полоное и Славковичи
23.06.2021, 20:230 Франция ввела обязательный карантин для россиян 23.06.2021, 19:590 Сэкономить при покупке творога и сулугуни «Прасковья Молочкова» в «Магните» смогут псковичи 23.06.2021, 19:570 Михаил Ведерников потребовал от подчиненных работать на опережение 23.06.2021, 19:484 Александр Козловский: Программа «Единой России» будет дополнена народными инициативами
23.06.2021, 19:210 Эксперт назвал профессии, которые исчезнут первыми 23.06.2021, 19:152 Игорь Дитрих о законотворческой деятельности и здравоохранении 23.06.2021, 18:430 Умер известный псковский промышленник, директор «Псковавто» Николай Лебедев 23.06.2021, 18:150 МИД России вызовет британского посла после нарушения границы эсминцем
23.06.2021, 18:080 Псковская Общественная палата подвела итоги реализации проектов по президентским грантам 23.06.2021, 18:000 Псковичи смогут получить бесплатную консультацию в Росреестре 24 июня 23.06.2021, 17:452 В России предложили запретить рекламу в фильмах о Великой Отечественной войне 23.06.2021, 17:220 Российские буниноведы соберутся в Пскове в конце июня
23.06.2021, 17:140 Вынесен приговор экс-проректору ПсковГУ, обвинявшемуся в злоупотреблении полномочиями 23.06.2021, 17:072 Три автомашины столкнулись в Пскове на Рижском проспекте 23.06.2021, 16:540 Псковичка вошла в число лучших участников конкурса «Поэзия Победы» 23.06.2021, 16:4912 Игорь Дитрих: Давайте дружно сделаем прививки от COVID-19
23.06.2021, 16:391 Александр Серавин возглавил псковское отделение Российского военно-исторического общества 23.06.2021, 16:340 Молодой человек пропал в Стругокрасненском районе 23.06.2021, 16:260 Корпорация МСП готова поддержать реализацию турпроектов в Псковской области 23.06.2021, 16:171 Куньинская прокуратура просит суд признать запрещенной информацию об электроудочках
23.06.2021, 16:090 Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из трех регионов 23.06.2021, 16:012 В Кремле заявили, что вводить общероссийский локдаун не планируется 23.06.2021, 15:540 Великолучанин оплатил долг по кредиту после запрета покидать страну 23.06.2021, 15:460 Псковское УФАС: Физлица могут быть привлечены к ответственности за рекламу алкоголя
23.06.2021, 15:371 Игорь Дитрих надеется на появление программы по модернизации областных больниц 23.06.2021, 15:250 Астраханский режиссер поставит в Пскове французскую комедию 23.06.2021, 15:140 Жительницу Палкинского района наказали за производство опасного самогона 23.06.2021, 15:000 Выставка литовского плетения из вербы откроется в Пскове
23.06.2021, 14:460 Псковские таможенники задержали крупную партию нелегальных сигарет 23.06.2021, 14:450 «Собственной персоной» с Игорем Дитрихом. ВИДЕО 23.06.2021, 14:340 Шесть материалов по картельным соглашениям находятся в работе в Псковском УФАС 23.06.2021, 14:230 Один из самых крупных объектов дорожного нацпроекта в Пскове сдали досрочно
23.06.2021, 14:160 Бежаницкие полицейские задержали подозреваемого в грабеже 23.06.2021, 14:130 Режиссер Астраханского драмтеатра о гастролях в Пскове: Лишь бы не побили! 23.06.2021, 14:080 Игорь Дитрих: В модернизацию первичного звена здравоохранения вкладываются огромные деньги 23.06.2021, 14:020 Проблема смс-спама должна решаться на системной основе – Ольга Милонаец
23.06.2021, 13:590 В Псковской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки аэростата 23.06.2021, 13:530 Двое «закладчиков» из Твери работали в сговоре с псковичами 23.06.2021, 13:400 «Гайд-парк» с Александром Козловским. ВИДЕО 23.06.2021, 13:230 «Михайловское» приглашает пушкиногорцев стать соавторами новой выставки  
23.06.2021, 13:170 Спартакиаду личных рекордов устроили для псковских подростков 23.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Дитрихом 23.06.2021, 12:560 Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 23.06.2021, 12:390 Дожди и грозы ожидаются в большинстве районов Псковской области 24 июня
23.06.2021, 12:360 Наталья Трунова стала аудитором Счетной палаты РФ 23.06.2021, 12:250 «Собственной персоной»: Игорь Дитрих о здравоохранении и работе областного Собрания 23.06.2021, 12:203 Михаил Ведерников оценил реконструкцию перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове 23.06.2021, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским
23.06.2021, 11:560 «Беседка»: Обменные гастроли Астраханского драмтеатра в Пскове 23.06.2021, 11:549 Губернатор проконтролировал работы по ремонту улицы Поземского в Пскове 23.06.2021, 11:450 Более 100 жалоб на нарушения при торгах поступило в Псковское УФАС с начала года 23.06.2021, 11:382 Законопроект о запрете треш-стримов внесут в Госдуму в июле
23.06.2021, 11:343 Губернатор проинспектировал качество ремонта улицы Чудской в Пскове 23.06.2021, 11:280 «Гайд-парк»: Александр Козловский о Съезде «Единой России» и предстоящих выборах 23.06.2021, 11:241 «Это похоже на возню»: губернатор проверил ход строительства соцгородка под Псковом 23.06.2021, 10:590 Путин заявил, что НАТО наращивает военный потенциал у российских границ
23.06.2021, 10:457 Андрей Маковский: Партия «Новые люди» - это команда практиков 23.06.2021, 10:370 Улицу Алтаева перекроют в Пскове 24 июня 23.06.2021, 10:260 Психически нездоровые воры обокрали квартиру в городе Дно 23.06.2021, 10:230 Заявления на два новых пособия начнут принимать от псковских семей с 1 июля
23.06.2021, 10:172 В Пскове исправят «пьяную разметку» на Октябрьском проспекте 23.06.2021, 10:127 Социологи оценили отношение россиян к обязательной вакцинации 23.06.2021, 09:490 Ревнивый великолучанин избил ногами собутыльника 23.06.2021, 09:380 Гараж с автомобилем внутри сгорел в Кунье
23.06.2021, 09:330 Великолучанам произвели перерасчет платы за электроэнергию после прокурорской проверки 23.06.2021, 09:210 Три лесных пожара зарегистрировано в Псковском районе 22 июня 23.06.2021, 09:183 Россельхознадзор создал тест на антитела к коронавирусу для животных 23.06.2021, 09:101 Школьникам рассказали об участии сандружинниц в обороне Великих Лук
23.06.2021, 09:000 Компьютерная академия «ШАГ» откроется в Пскове в августе 23.06.2021, 08:490 Экс-президент Федерации воздухоплавания России поддержал идею создания нового бренда Великих Лук 23.06.2021, 08:370 Сергей Нарышкин высоко оценил опыт псковского отделения РИО по работе со СМИ 23.06.2021, 08:240 В Пскове полицейские приняли участие в акции «Свеча памяти»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.