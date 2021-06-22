Общество

В Пскове прошло первое заседание оргкомитета по подготовке мероприятий в честь 300-летия прокуратуры

Первое заседание организационного комитета по подготовке мероприятий на территории региона в честь 300-летия российской прокуратуры состоялось в среду, 23 июня, под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. В мероприятии приняли участие представители регионального надзорного органа, органов исполнительной власти области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, во время своего вступительного слова губернатор акцентировал внимание на исключительном статусе праздника. Указ о проведении мероприятий в честь юбилейной даты подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

«Учитывая внимание главы государства к этой дате, на нас лежит особенно высокая ответственность за качество и формат проведения мероприятий. Планов достаточно много, времени осталось мало. К активной работе необходимо приступать уже сейчас. Наша главная задача – еще раз подчеркнуть высокий статус прокуратуры в жизни общества», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Одним из пунктов подготовки стало приведение в порядок дорожной инфраструктуры в непосредственной близости от здания областной прокуратуры в Пскове. Председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин отметил, что перекресток улиц Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановского посада ждет реконструкция. Для повышения безопасного здесь планируется организовать круговое движение. Реализацию проекта предполагается разделить на 2022–2023 годы, а провести работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор в свою очередь поручил проработать вопрос с нанесением разметки на перекрестке для организации новой схемы движения транспортных средств в качестве промежуточного решения вопроса.

В рамках совещания также был представлен проект благоустройства территории вокруг памятного знака ветеранам органов прокуратуры Псковской области. После обсуждения эскизов Михаил Ведерников поручил Управлению архитектуры и градостроительства администрации Псковской области подготовить окончательный вариант с учетом замечаний, высказанных представителями регионального надзорного органа.

О проведении спортивных соревнований в честь юбилейной даты доложила руководитель комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова. Она отметила, что прорабатываются вопросы по организации соревнований по футболу, волейболу, шахматам. Глава региона предложил не ограничивать состав участников и пригласить представителей разных ведомств. Также Михаил Ведерников положительно оценил инициативу проведения соревнований на открытом воздухе в начале сентября, когда, по мнению ряда экспертов, прогнозируется улучшение эпидемиологической обстановки.

Проработка вопроса с высадкой лиственной аллеи в честь 300-летия российской прокуратуры стала темой доклада руководителя администрации Пскова Александра Братчикова. Он отметил, что высадка будет проводиться в сквере у церкви Нерукотворного Образа на пересечении улиц Труда и Первомайской. Глава региона предложил организовать на месте высадки парк в честь памятной даты, а также проработать вопрос благоустройства территории и установки памятного знака.

О подготовке мероприятий культурной сферы рассказала руководитель профильного регионального комитета Ольга Тимофеева. Она подчеркнула, что разработка сценария документального ролика о псковской прокуратуре начнется в середине июля. Также прорабатывается концепция торжественного мероприятия в честь юбилейной даты, которое состоится 12 января следующего года. Михаил Ведерников поручил обсудить все аспекты с представителями прокуратуры и представить окончательный сценарный план в ближайшее время.

«Следующее заседание оргкомитета будем планировать на начало июля. В рабочем порядке прорабатывайте вопросы, решайте проблемные моменты, чтобы на достойном уровне подготовить мероприятия», — подытожил губернатор.