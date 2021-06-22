Общество

В России ужесточают правила оборота оружия

Совет Федерации внес ряд изменений в законодательство, регулирующее оборот оружия в стране, и ужесточил ответственность за их нарушение. Необходимость в нововведениях стала очевидна после ряда инцидентов с человеческими жертвами. Одним из активных разработчиков новых правил стала Росгвардия (от нее в заседании Совфеда участвовал заместитель директора ведомства генерал-полковник полиции Сергей Лебедев), сообщает ««Коммерсант».

Изменения касались пяти законов. Поправки увеличили срок наказания с четырех до пяти лет колонии за преступления, связанные с незаконным приобретением, передачей, сбытом, хранением, перевозкой, пересылкой или ношением оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов. В самостоятельный состав преступления выделяются деяния, связанные с незаконным сбытом огнестрельного оружия.

В пресс-службе Росгвардии отметили важность одного из новшеств, формирование взаимодействия Росгвардии и Минздрава России посредством Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях получения сведений о результатах медицинских освидетельствований владельцев оружия на наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний к владению им.