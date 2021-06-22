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Дмитрий Шахов: Публикация списка бойцов 141-й дивизии РККА - памятник героизму целого поколения

Публикация воспоминаний генерал-майора Якова Тонконогова «Два дня Подвысокинской были» и восстановленного поименного списка бойцов и командиров 141-й стрелковой дивизии Красной Армии, в том числе уроженцев Псковского края, в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны станет отличным памятником героизму и мужеству целого поколения защитников Родины от германского нацизма и обеспечившего тем самым право на жизнь многих послевоенных поколений нашей страны. Такое мнение высказал Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, комментируя мероприятия, прошедшие в годовщину начала Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате омбудсмена, по приглашению губернатора области Михаила Ведерникова в Псков из разных регионов страны приехали родственники солдат и офицеров 141-й стрелковой дивизии Красной Армии, которая уже в первые дни войны героически сражалась с превосходящими силами гитлеровских оккупантов.

«Многие приехали вместе с молодым поколением своих семей - с правнуками тех воинов, которые 22 июня 1941 года встали на защиту своей страны, и большинство из них отдали за Победу над гитлеровской Германией и её сателлитами самое дорогое - свои жизни. Перед началом памятных мероприятий участники встречи вместе с уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым возложили цветы к могиле неизвестного солдата на площади Победы в Пскове и почтили минутой молчания память о всех защитниках Родины.

В память о событиях начального периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча руководителя аппарата региональной администрации Сергея Дмитриева и Дмитрия Шахова с общественным движением – Сообществом благодарных потомков воинов 141 стрелковой дивизии (первого формирования) Красной Армии. Во встрече приняли участие, в том числе по видеосвязи, родственники красноармейцев и офицеров дивизии, проживающие сегодня в России, Украине и Израиле.

Это сообщество объединило в своих рядах родственников разных поколений воинов 141-й стрелковой дивизии, которые помнят, чтут, ведут сложную кропотливую работу по восстановлению имен военнослужащих дивизии, в том числе погибших или пропавших без вести. Они гордятся подвигом своих предков и проводят огромную работу по увековечению памяти о них, которые в тяжелейшие первые дни войны смогли сдержать натиск немецко-фашистских войск, сломать гитлеровский план молниеносной войны «Барбаросса», тем самым позволив эвакуировать вглубь страны, на Урал и в Сибирь, большинство промышленных предприятий, которые уже через несколько месяцев стали выпускать продукцию военного назначения для Красной Армии.

Ряду представителей общественного движения за большой личный вклад в подготовку книги и активную работу по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны руководителем аппарата администрации области Сергеем Дмитриевым вручены благодарственные письма администрации Псковской области.

Координатор поискового движения «Зелёная Брама» (Россия, Украина), внук пропавшего без вести офицера дивизии Евгений Федорченко представил эксклюзивные документы о биографии и подвигах воинов 141-й дивизии РККА, карточки учета советских военнопленных из фашистских концлагерей, архивные документы и иные материалы по истории воинского формирования, осколки снарядов, гильзы и иные вещи, которые поисковый отряд ежегодно находит в местах ожесточенных боев июля и начала августа 1941 года, где погибла в полном составе, попав в окружение, эта дивизия.

Кульминацией встречи, в которой приняли участие родственники воинов, стала книга командира дивизии, генерала-майора, участника Великой Отечественной войны Якова Тонконогова «Два дня Подвысокинской были», которая была написана ещё в 1951 году о подвигах советских воинов, их мужестве и героизме, о событиях первых месяцев боёв с гитлеровскими захватчиками. Но его рукопись так и не была издана ни в Советском Союзе при его жизни, ни в последующие годы из-за особого и принципиального взгляда и оценок тех трагических событий начала Великой Отечественной войны, которые привели к окружению и гибели целых армий, пленению сотен тысяч красноармейцев, в рядах которых оказались и генералы РККА-руководители ряда воинских формирований.

С презентацией о работе над книгой творческого коллектива выступил и.о. начальника отдела Государственного архива Псковской области Андрей Лилейкин. Он особо отметил, что книга дополнена историческими фотографиями, в том числе трофейными, которые удалось собрать буквально в прошлом году, и они касаются описываемых в рукописи событий, тем самым, они ещё больше повышают интерес читателей к книге. Книга посвящена героизму, в том числе солдат и офицеров Красной Армии, которые были призваны с территорий, сегодня входящих в Псковскую область. Псковичи, воевавшие в 141-й дивизии, пусть и не составляли ее большинства, но защищая землю Украины летом 1941 г., они одновременно защищали и Псковскую землю, весь Советский Союз. Они не делили общую Родину на свою и чужую, и тем актуальнее и значимее выглядят сегодня те события, когда воины различных национальностей, в самое трудное для себя время проявляли героизм, сплоченность и дружбу, взаимовыручку и огромное желание не только защитить свою Родину, свой многонациональный советский народ, но разгромить врага, дойдя до Берлина.

Родные и близкие воинов 141-й дивизии выразили главе региона Михаилу Ведерникову искреннюю благодарность, т.к. книга смогла выйти в свет благодаря его личной помощи. По словам участников встречи, эта книга станет настоящей семейной святыней, реликвией о подвиге, мужестве и стойкости их дедов и прадедов, которые уничтожив коричневую чуму ХХ века-гитлеровский нацизм - обеспечили жизнь будущим поколениям. Эта книга будет передаваться в семьях из поколения к поколению.

В своем докладе-презентации «Действия 141-й стрелковой дивизии в Уманьском окружении» известный российский писатель-историк, кандидат исторических наук, доцент Уральского федерального университета Олег Нуждин отметил: «В настоящее время это единственные воспоминания уровня командира дивизии, посвященные событиям сражений под г.Умань (в настоящее время Украина). Никто другой из командиров такого ранга или даже выше – командиров корпусов или армии – своих мемуаров не оставил. Поэтому важность данного исторического источника трудно переоценить, тем более что живых свидетелей событий лета 1941 года в настоящее время осталось совсем немного. Издание этой рукописи дополнительная возможность для историков еще глубже изучить трагические события на фронте и героизм советских воинов в первые месяцы Великой Отечественной войны».

Специально для участников встречи режиссер-документалист, лауреат премии ТЭФИ Виктор Тарасов представил премьеру документального фильма: «Рядовой Уманьского котла». Этот документальный фильм рассказывает о самом трагическом событии лета 1941 года, когда в окружении оказались две армии Южного фронта. Фильм основан на реальных дневниковых записях солдата одного из воинских подразделений 6-й армии. Съемка фильма проходила на местах реальных боев. В ходе работы над фильмом были найдены уникальные кадры кинохроники боев под Уманью в Российском государственном архиве кинофотодокументов и подлинные документы 6-й и 12-й армии из архива Министерства обороны России.

После встречи все участники получили в дар по экземпляру книги Я.И. Тонконогова», - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Псковской области.