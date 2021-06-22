Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали спад жары на Северо-Западе

Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, если в центре Европейской России антициклон смещается медленно, то на Северо-Западе его сдвиг уже заметен. «Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет 26-30 градусов, сразу понижение на 7-8 градусов. К пятнице - уже более облачная погода и осадки», - сказал Вильфанд.

По словам метеоролога, жителям центра Европейской России ждать снижения температуры не следует. «До конца недели такая высокая температура - 34-36 градусов. В воскресенье появляются условия для формирования небольших облаков, даже в отдельных районах, может быть, на 5% территории, будет небольшой дождь... Температура в воскресенье будет 32-33 градуса, но все-таки не 34-36 градусов», - сообщил он.

В начале следующей недели, как уточнил синоптика, ожидается 30-32 градуса. «Все равно на 5-6 градусов выше нормы, но не на 10-11, как сейчас. Небольшое понижение намечается», - заключил Вильфанд.