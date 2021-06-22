Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области».

Каковы прогнозы развития эпидемиологической ситуации в Псковской области? Насколько опасен индийский штамм вируса? Почему в европейских странах снимают часть ограничений, а в Москве и Петербурге отмечен рост заболеваемости? Почему псковичи неохотно прививаются? На эти и другие вопросы ответит руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук.