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Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области»

24.06.2021 11:00|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции «Ситуация с коронавирусом и вакцинацией в Псковской области».

Каковы прогнозы развития эпидемиологической ситуации в Псковской области? Насколько опасен индийский штамм вируса? Почему в европейских странах снимают часть ограничений, а в Москве и Петербурге отмечен рост заболеваемости? Почему псковичи неохотно прививаются? На эти и другие вопросы ответит руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук.

 

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН
Источник: Псковская Лента Новостей
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