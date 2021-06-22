Общество

Ситуация с коронавирусом в Псковской области развивается по неблагоприятному сценарию - Александр Нестерук

Ситуация с коронавирусом в Псковской области развивается по неблагоприятному сценарию. Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24 июня.

В 2020 году с конца мая по начало июня наблюдался небольшой рост заболеваемости COVID-19, в конце июня начался спад, в сентябре - наоборот, прирост. «У нас были ожидания, что возможно повторение. В этому году ситуация развивается по более худшему сценарию, - сказал Александр Нестерук. - Не видим снижения. Изо дня в день высокий уровень».

По его словам, Псковская область по уровню заболеваемости недавно была на 20-м месте, потом вышла на 17-е. На Северо-Западе более высокие показатели заболеваемости коронавирусом у Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Ненецкого округа. «На одном уровне с нами Калининград, Архангельская область», - добавил Александр Нестерук.