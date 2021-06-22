Общество

Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун

При каких условиях в Псковской области возможно введение локдауна, рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора по Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24 июня.

Отвечая на вопрос, при каком ежесуточном приросте числа заболевших потребуется ввести локдаун, Александр Нестерук пояснил, что дело не в приросте, а в возможности здравоохранения оказать помощь всем заболевшим. Он привел пример Бурятии, где введены самые жесткие меры, предприятия не работают, все сидят дома.

«Вынуждены были пойти на самые жесткие меры, когда здравоохранение перестало справляться. У нас так сложились обстоятельства, что появилась очень мощная и сильная инфекционная больница благодаря президенту и федеральным структурам, у нас ситуация лучше, чем у соседей, - сказал Александр Нестерук. - Почти не привлекаются койки лечебной сети». По его словам, сейчас не стоит вопрос о перепрофилировании городской больницы, как это было в прошлом году.

«Локдаун приводит к разрушению экономики и вызовет волну негатива, когда в летний период люди будут ограничены. У нас есть определенный ресурс, он не бесконечен. Если ситуация будет ухудшаться, мы будем вынуждены на это пойти», - заключил глава псковского управления Роспотребнадзора.