Еще пять человек скончались в Псковской области из-за COVID-19

Еще пять человек скончались в Псковской области из-за коронавируса, всего - 451, сообщает официальный телеграм-канал региона.
За прошедшие 24 часа в Псковской области провели 1671 исследование на новую инфекцию и выявили 90 случаев заражения. За весь период наблюдений сделали 410 311 тестов на COVID-19, подтвердились 90 случаев заболевания. Выздоровели 33 153 человек (+26 за сутки).
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 14209
Великие Луки – 6476
Бежаницкий район - 373
Великолукский район – 861
Гдовский район – 618
Дедовичский район – 810
Дновский район - 322
Красногородский район – 233
Куньинский район – 343
Локнянский район - 273
Невельский район – 1483
Новоржевский район – 491
Новосокольнический район – 995
Опочецкий район – 940
Островский район – 1937
Палкинский район – 421
Печорский район – 729
Плюсский район – 604
Порховский район – 1184
Псковский район – 3246
Пустошкинский район – 376
Пушкиногорский район - 388
Пыталовский район – 478
Себежский район – 621
Стругокрасненский район – 407
Усвятский район – 211
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.