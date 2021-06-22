Общество

Еще пять человек скончались в Псковской области из-за COVID-19

Еще пять человек скончались в Псковской области из-за коронавируса, всего - 451, сообщает официальный телеграм-канал региона.

За прошедшие 24 часа в Псковской области провели 1671 исследование на новую инфекцию и выявили 90 случаев заражения. За весь период наблюдений сделали 410 311 тестов на COVID-19, подтвердились 90 случаев заболевания. Выздоровели 33 153 человек (+26 за сутки).

Смотрите также Роспотребнадзор уточнил, при каких условиях в Псковской области введут локдаун

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 14209

Великие Луки – 6476

Бежаницкий район - 373

Великолукский район – 861

Гдовский район – 618

Дедовичский район – 810

Дновский район - 322

Красногородский район – 233

Куньинский район – 343

Локнянский район - 273

Невельский район – 1483

Новоржевский район – 491

Новосокольнический район – 995

Опочецкий район – 940

Островский район – 1937

Палкинский район – 421

Печорский район – 729

Плюсский район – 604

Порховский район – 1184

Псковский район – 3246

Пустошкинский район – 376

Пушкиногорский район - 388

Пыталовский район – 478

Себежский район – 621

Стругокрасненский район – 407

Усвятский район – 211

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.