Общество

Четвертая волна коронавируса в Псковской области может начаться в сентябре

Четвертую волну коронавируса в Псковской области можно ждать в сентябре. Об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24 июня.

По его оценке, дисциплина использования индивидуальных средств защиты «неплохая» в сфере торговли, а в общественном транспорте «народ расслабился». «Много людей стало, которые пренебрегают средствами защиты, и абсолютно напрасно. Мы пока не приблизились к январским и ноябрьским цифрам, когда в день было 400 случаев заболевания. По 100 - тоже высокий уровень заболеваемости для этого периода года», - отметил Александр Нестерук.

По его словам, коронавирус – сезонная инфекция. «Четвертой волны можно ожидать с конца сентября - в сентябре, как это было в прошлом году, - Если мы не успеем создать к этому времени иммунную прослойку, мы можем столкнуться с высокими уровнями заболеваемости, какие имели в конце 2020 года и начале 2021 года».