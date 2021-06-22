Общество

Востребованность IТ-специальностей станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

Востребованность IТ-специальностей станет темой пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Сколько IТ-специальностей сегодня предлагает псковский университет и колледжи? Насколько они востребованы среди молодежи? Сколько бюджетных мест есть сегодня? Чему учат будущих программистов? Могут ли будущие программисты рассчитывать на работу в Пскове? И какого уровня достигают их доходы?

Ответы на эти вопросы будут озвучены 24 июня в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Спикеры:

ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Лобарёв Дмитрий Сергеевич

заместитель директора ГБПОУ ПО «Псковский политехнический колледж» Морозова Валерия Викторовна

директор ООО «Формоза-Софт» Горяченкова Ольга Владимировна

Начало в 15.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.