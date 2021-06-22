Общество

Вопрос обязательной вакцинации работников ряда сфер прорабатывается - Александр Нестерук

Вопрос обязательной вакцинации от коронавируса пока не стоит, она остается добровольной, сказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 24 июня.

Однако есть группы людей, от состояния здоровья которых зависит здоровье окружающих -медработники, педагоги, сфера торговли и ряд других. «Когда мы садимся в машину, в такси, мы должны быть уверены, что водитель не инфицирует нас, или мы получаем услуги в парикмахерской, и должны быть уверены, что не получим инфекцию для таких категорий. Мы считаем, что это оправданно и такие ограничения могут быть введены», - отметил Александр Нестерук.

По его словам, вопрос об обязательности вакцинации для некоторых категорий работников прорабатывается. Для этого необходимо обеспечить достаточный запас вакцины.

Александр Нестерук не исключил, что лотереи и прочие меры поддержки для привившихся смогут «сыграть на струнах души» некоторых граждан. Реально работающей мерой он назвал двухдневный отгул, который предоставляется работникам государственных организаций.