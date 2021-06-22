Общество

Руины в центре Пскова планируют сделать «местом силы»

Художник Денис Есаков создал проект о превращении заброшенного строения в центре Пскова в новое «место силы» города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Архитектурные излишества».

«Это не конкретная архитектурная концепция, а диалоги с неравнодушными горожанами, имеющими опыт создания бара, танцевальной студии, креативного пространства и других площадок. В коротких роликах они рассказывают свои истории и рассуждают о потенциале "прачечной" — так Денис условно назвал здание и свой проект», - говорится в сообщении.

С интерактивным проектом о создании «места силы» из руины в Пскове можно ознакомиться здесь.