Общество

Олег Брячак: Никого нельзя принуждать к вакцинации

Депутат Псковской городской Думы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак выразил свое отношение к вакцинации от коронавируса в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Принуждать к этому никого нельзя, ни в коем случае, - высказался депутат. - Если кто-то считает, что необходимо обезопасить себя, то пусть сделает это и привьется. Те же, кто чувствует риски и не хочет прививаться, могут этого не делать. Зачем насильно привлекать людей, если вакцинированные и так будут защищены?»

Олег Брячак назвал перегибом ситуацию с вакцинацией в ряде европейских стран, где даже для посещения парикмахерской необходимо иметь справку о поставленной прививке.

«Мое отношение к этому - "50 на 50". Я не медик и не ученый. Пусть люди сами принимают решение, страховать себя вакцинами или нет», - заключил лидер справедливороссов.