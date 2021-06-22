Общество

Водоемы Псковской области прогрелись до 26°C

Водоемы Псковской области прогрелись до 25-26°C. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Наблюдения проводятся практически на всех реках бассейна Псковско-Чудского озера и бассейна реки Западная Двина. «Средняя температура воды: +25...+26°C. Самая низкая температура на реке Плюсса, в районе деревне Брод, где находится гидрологический пост. Там +22°C», - рассказала тала Нещадимова.

Теплее всего на реке Ловать, в районе города Великие Луки. «Там вода прогрелась до 27°C», - добавила она.