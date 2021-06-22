Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Псковской области закончится 30-градусная жара

30-градусная жара в Псковской области продержится до 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила руководитель областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«27 июня, после прохождения очередного холодного фронта, мы окажемся в более прохладной воздушной массе, - отметила она. - Погода для конца июня будет нормальной и хорошей: 20-25°C. Будет комфортная температура».

По ее словам, изменятся и ночные температуры. Если сейчас ночные температуры до +20°C, то после 27 июня они будут в пределах +8... +13°C. Ночью станет менее комфортно», - добавила Тала Нещадимова.