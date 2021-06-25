Общество

Директор Псковского политехнического колледжа заявила о востребованности его выпускников

О том, насколько IТ-образование в колледже отвечает требованиям современного мира к сфере информационных технологий, рассказали заместитель директора Псковского политехнического колледжа Валерия Морозова и ответственный секретарь приемной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарев во время пресс-конференции «Востребованность IТ-специальностей».

«Не спорю, колледж не дает высшего образования, но часто именно выпускники колледжа оказываются более востребованными на рынке труда», - заявила Валерия Морозова.

Она отметила, что часто выпускники отправляются углублять свое образование по программам высшего образования. Тем не менее, колледж дает выпускникам хорошую и качественную базу практическим навыков. По словам Валерии Морозовой, те, кто дополнительно развивают их за стенами учебного заведения, становятся очень востребованными в своей сфере.

«Я до сих пор нахожусь под впечатлением от вчерашней защиты дипломов программистов. Они представили нам различные программы, создавали целые образовательные комплексы и учебники. Такие выпускники будут нарасхват в любых организациях!» - резюмировала представитель администрации колледжа.

В свою очередь ответственный секретарь приемной комиссии Псковского государственного университета Дмитрий Лобарев отметил: «Мы понимаем, что сильные выпускники наших школ будут смотреть в сторону Санкт-Петербурга и Москвы. Но, если вы решите стать нашими студентами, мы сделаем все, чтобы вы максимально реализовали себя!»

Дмитрий Лобарев подчеркнул, что студенты университета создали свое интернет-сообщество «Псковхак» и первоначально только участвовали в профессиональных соревнованиях - хакатонах, а теперь сами выступают организаторами конкурсов, в том числе грантовых. Кроме того, студенты информационных направлений обучения проходят практику, уже начиная с курса и даже трудоустраиваются после нее в приемной комиссии университета, отметил Дмитрий Лобарев.