Общество

Два памятных знака планируют установить в Пскове

Комиссия по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове состоялась сегодня, 24 июня, под руководством заместителя главы администрации города Пскова Александра Коновалова.

Председатель Псковского городского отделения региональной общественной организации «Дети войны» Маина Ручьева презентовала комиссии разработанный макет памятного знака «Дети войны». Напомним, что инициаторы на предыдущей сессии предложили установить мемориальный знак на площади Победы, рядом с памятным знаком партизанам Псковщины.

По итогам обсуждения собравшиеся приняли решение согласовать макет и место установки с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и разработать эскиз памятного знака со всеми его характеристиками.

Представитель Росгвардии Павел Морозов и комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корневой выступили по вопросу установки памятного знака в честь подвига воинов-саперов 50-ого отдельного инженерного Батальона под командированием Героя Советского Союза С. Г. Байкова и бойцов 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений под командованием младшего лейтенанта А. Д. Котенковым.

Установить памятного знак планируется на пересечении улицы 128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной, в районе железнодорожного моста. Сейчас там установлен небольшой информационный щит.

В прошлом году поисковики впервые работали рядом с железнодорожным мостом в надежде обнаружить останки бойцов. В ходе работы были обнаружены обломок моста, который планируют ввести в состав монумента. Представитель Росгвардии Павел Морозов представил предварительные эскизы монумента и мраморных плит.

Воины-саперы 50-ого отдельного инженерного Батальона под командированием С. Г. Байкова и бойцы 110-ого полка 2-ой дивизии НКВД под командованием младшего лейтенанта А.Д. Котенкова героически погибли во время подрыва железнодорожного Рижского моста при наступлении немцев 8 июля 1941 года.

В результате обсуждения комиссия согласовала место и эскиз памятного знака.

Одним из рассмотренных вопросов было внесение изменений в постановление Псковской городской Думы «Об утверждении Положения о порядке присвоения имен муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных досок в г. Пскове». Так, теперь при вопросах переименования объектов обязательно будет учитываться общественное мнение. На портале регион.60 будут организованы голосования, после которых вопросы будут выноситься на рассмотрение общественной комиссией.

В заключение заседания челны профильной комиссии приняли решение об установке мемориальной доски первому директору Дома спорта, Заслуженного работнику физической культуры РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Сергею Борисову на фасаде здания МБУ «СШОР по плаванию "Барс"» по адресу улица Набережная реки Великой, дом 16.