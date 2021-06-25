Общество

Планово и без рисков: как проходит диспансеризация в Пскове

Если ваш возраст делится на три, то вы, возможно, уже в курсе, что в этом году имеете возможность пройти диспансеризацию - добровольное медицинское обследование. Полностью проверить свое здоровье вы сможете бесплатно, при этом вам понадобится лишь паспорт и полис ОМС. И да, стоять в общих очередях в поликлинике во многих регионах уже не придется. Сейчас, на фоне новой волны роста коронавирусной инфекции это особенно актуально.

Как записаться на диспансеризацию, в чем особенности ее прохождения в этом году, в какие дни лучше запланировать поход в поликлинику - об этом и многом другом мы поговорили с главным врачом Псковской городской поликлиники, депутатом Псковской городской Думы по избирательному округу №13 Галиной Неваленной.

- Галина Ивановна, почему диспансеризации уделяется такое большое внимание?

- Основная задача диспансеризации - выявить на ранних стадиях онкологические заболевания, не пропустить другие так называемые неинфекционные заболевания: заболевания сердца и сосудов, легких, внутренних органов. Если их пустить на самотек, все эти заболевания могут привести к тяжелым осложнениям, в том числе к сахарному диабету, гипертонии, инфарктам, инсультам, вплоть до инвалидности и преждевременной смерти.

Если мы выявляем эти заболевания на ранних этапах, это позволяет нам управлять течением заболевания и продолжительностью жизни человека. Если пациент приходит своевременно на обследование, мы назначаем лечение и он его выполняет, значит, у него не будет осложнений, мы сможем его уберечь. Не секрет, что онкология на ранних стадиях в наши дни лечится, и человек продолжает жить.

- От чего зависит объем обследований, которые проводятся в рамках диспансеризации?

- Диспансеризация проводится для всего взрослого населения, и объем обследований зависит от возраста и пола. Кроме того, мы берем во внимание, насколько регулярно человек проходит диспансеризацию и профосмотры. Напомню, диспансеризация проводится раз в три года, профосмотры - ежегодно. Идеальный вариант - если каждый год человек проходит обследование по определенной программе. Но если вдруг он к нам пришел впервые и ни разу не был на диспансеризации, то мы назначаем обследования по максимуму, чтобы ничего не пропустить.

Например, маммография для женщин определенного возраста делается раз в два года. Есть исследования, которые проводятся раз в год или раз в три года. Но, конечно, мы всех призываем проходить осмотры регулярно, чтобы максимально проходить все необходимые обследования.

- Как проходит диспансеризация?

- Она состоит из двух этапов. На первом мы делаем обязательные обследования. Второй этап включает в себя проведение дополнительных обследований, если мы выявляем факторы риска. Например, есть такой анализ: кал на скрытую кровь. Если он выявляет у пациента плохие результаты, мы подозреваем, что есть какие-то заболевания кишечника, не исключено, что онкология. Поэтому пациентам назначается эндоскопическое исследование - колоноскопия или фиброгастроскопия, то есть те исследования, которые позволяют нам осмотреть ЖКТ и, при необходимости, сделать биопсию. Хотя кровь в кале может появиться и по причине других заболеваний. Но для нас главное - не пропустить болезнь, из-за которой пациент может умереть. Если там какая-то трещина или небольшой геморрой, их легче лечить, нежели запущенные формы онкологии.

Другой пример: если у женщины во время осмотра выявляются какие-то проблемы, допустим, с молочными железами, мы можем назначить и УЗИ молочных желез, и маммографию, даже если по возрасту это обследование не предполагается.

Таким образом, начальное обследование идет по утвержденному объему, в дальнейшем, если мы что-то обнаруживаем, объем исследований расширяется.

- Регулярная диспансеризация стала привычной для многих горожан с 2013 года. С тех пор как изменился сам процесс, перечень манипуляций?

- Диспансеризация меняется: какие-то исследования уходят, какие-то вводятся с учетом особенностей, которые выявляются в течение года. Как бы то ни было, объем обследований нацелен на выявление заболеваний и устанавливается на федеральном уровне. За весь период проведения диспансеризаций лишь некоторые исследования были исключены, зато в перечень добавили все, что касается онкологии и сосудистых заболеваний. Список рекомендаций зависит и от того, какие заболевания были выявлены по результатам диспансеризации и на что нужно обратить внимание. Например, раньше в списке не было обязательного УЗИ брюшной полости. Последние два года его ввели.

- Самым острым вызовом диспансеризации в прошлом и этом году стало, конечно, распространение новой коронавирусной инфекции. Как выстраивается процесс осмотра в связи с рисками пандемии?

- В прошлом году, когда началась пандемия, в определенные месяцы поликлиника вообще была закрыта для плановых посещений: мы обслуживали пациентов только по неотложным причинам и пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас диспансеризация возобновлена, причем с учетом нынешней ситуации. Мы организуем все так, чтобы не смешивать потоки, и рекомендуем псковичам записываться на прием и планировать посещение поликлиники заранее.

Записаться на диспансеризацию можно, обратившись к своему терапевту или позвонив в отделение профилактики - на нашем сайте все эти телефоны есть.

Еще один вариант: граждане могут проходить диспансеризацию по месту работы. У нас есть мобильный ФАП, там есть возможность взять анализы, есть гинекологическое кресло. Мы выезжаем на предприятия, проводим организованно все возможные обследования. В поликлинику после этого направляем лишь для того, чтобы пройти те обследования, которые невозможно сделать на выезде, например, маммографию.

- Есть ли в поликлинике какие-то дни, когда проще пройти диспансеризацию, так как медики в меньшей степени загружены работой?

- Начало и конец недели традиционно у нас очень напряженные. Поэтому относительно незагруженные дни - среда и четверг. К тому же сейчас на улице жарко, наступила пора летних отпусков, поликлиника загружена в меньшей степени, нежели осенью или зимой. Мы всегда говорим, что летний период, когда нет максимального подъема заболеваемости ОРЗ и простудами - самое благоприятное время, чтобы планово сделать прививки и пройти профосмотр. Нет сейчас и больших очередей на функциональные исследования.

Добавлю, что поликлиника в настоящее время работает и по субботам, и в вечерние часы. Можно запланировать диспансеризацию в это время. Это также позволяет избежать скученности в поликлиниках и свести к минимуму риски заражения в условиях пандемии.

- Сколько примерно псковичей теоретически должны пройти диспансеризацию в этом году?

- По плану с учетом возраста пациентов к поликлинике прикреплено около 150 тысяч взрослого населения. В этом году чтобы осмотреть тех, кто подлежит диспансеризации и профосмотрам, нам нужно провести обследование примерно 40 с лишним тысяч человек.

- Как вы оцениваете реальные шансы охвата программой диспансеризации в условиях второго ковидного года?

- За прошлый год мы выполнили плановые показатели по диспансеризации примерно на треть. Самым успешным оказался первый квартал 2020 года, когда еще не были введены карантинные ограничения. Тогда сошлись наши желания и возможности, мотивация псковичей, мы много работали с предприятиями. Коронавирус, конечно, несколько спутал наши планы, но вместе с тем благодаря этому опыту мы теперь можем планировать работу, связанную с диспансеризацией.

Мы продолжаем настоятельно приглашать псковичей на плановые осмотры. В силу карантинных ограничений некоторые пациенты вообще не очень хотят приходить в поликлинику, дабы не получить инфекцию, но другие-то болезни тоже никуда не делись, их важно не пропустить. К тому же у любого есть возможность привиться, чтобы не переживать за свое здоровье. При правильном подходе и желании пациента мы можем спланировать диспансеризацию без риска и ущерба для его здоровья, не смешивая потоки посетителей, которые приходят на вакцинацию и лечение к врачу.

На данный момент цифр по июню пока нет, но если смотреть результаты по май месяц, мы выполнили плановые показатели по диспансеризации где-то в районе 20%. Отставание от обычных темпов обусловлено и тем, что развивается коронавирусная инфекция, и тем, что активность жителей недостаточна.

Единственный выход, который мы видим в такой ситуации, - организованная диспансеризация. Если вы позвоните в отделение профилактики, вам точно распишут весь маршрут: что сдавать, в каком кабинете, когда по времени. Поликлиникой делается все для того, чтобы обезопасить пациентов.

Беседовала Елена Никитина

Информацию о диспансеризации и профилактических осмотрах можно получить в отделении профилактики по телефонам:

(8112) 66-53-50 (г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 19);

(8112) 56-57-31 (г. Псков, ул. Коммунальная, д. 23);

(8112) 53-62-14 (г. Псков, ул. Индустриальная, д.8).