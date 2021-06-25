Общество

В Роструде назвали основания для отстранения от работы непривитых

Возможность отстранить непривитого сотрудника от работы предусмотрена Трудовым кодексом, а также федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

«Трудовым кодексом предусмотрена возможность отстранения работника от выполнения трудовых обязанностей. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК России уточнено, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК России и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как пояснили в Роструде, один из таких случаев — это нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». В нем указано, что при отсутствии профилактических прививок человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работ, связанных с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Отвечая на вопрос о том, по каким показаниям прививки становятся обязательными, в ведомстве поясняют, что это касается угрозы возникновения и распространения опасных инфекционных заболеваний. Главные государственные санитарные врачи и их заместители в регионах могут выносить постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям.

В Роструде также обратили внимание, что в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям внесена прививка от коронавируса. Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных граждан или категорий граждан.

На июнь 2021 года постановления о вакцинации приняты более чем в десяти регионах страны. В них для тех сотрудников, которые указаны в постановлении, вакцинация становится обязательной. Процент работников, которые должны быть привиты для предотвращения дальнейшей угрозы распространения коронавируса, устанавливает также главный санитарный врач в субъекте.

При этом положения об обязательной вакцинации не распространяются на тех, у кого есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к порядку проведения вакцинации препаратами «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», отмечается в сообщении.